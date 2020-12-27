確診、死亡列車煞不住…全球確診破8千萬 美占近1900萬

最新統計顯示，全球的新冠確診病例到26日傍晚已超過8031萬。圖為在101歲的德國老人26日接受第一劑的新冠疫苗。(美聯社)

最新統計顯示，全球的新冠確診病例到26日傍晚已超過8031萬，其中美國 占最多，已逼近1900萬例，死亡人數也超過33.1萬，12月更超過4月，成為美國最多人病殁的月份。

根據「大西洋」雜誌(The Atlantic)追踪計畫的數據，自今春開始爆發新冠疫情 時，美國的死亡人數曾一度低於早期疫情大流行的高峰數字，但4月份開始死亡人數爆發式增加，有5萬9599人死亡，是最多人死亡的一個月；5月份下降至4萬1181人死亡；之後每個月平均有1.9萬人死亡，到11月死亡數字再次上升，達到3萬7058人。

踏進12月數字更進一步上升，聯邦疾病防治中心(CDC)宣布，到12月23日為止的12月份內，死亡人數為5萬7683人，打破4月份的紀錄，由於還餘下一個星期，估計會再錄得1萬人不治，使得12月成為最多人死於新冠病毒的一個月。

CDC估計，由於新冠死亡人數，預計2020年美國總死亡數字為320萬，較去年增加15%，是自1918年流感大流行及第一次世界大戰以來，死亡率激增最多的一年。

病人住院率是界定疫情範圍及嚴重程度的指標，儘管現時的住院率雖沒本月初時劇烈，但仍在持續增加。

中西部地區經過10月和11月大幅增長後，現時住院率以令人鼓舞的速度下降，東北地區近期住院率的增長也告放緩。

在過去一星期，由於接種疫苗 計畫已經開始，儘管仍不能確定其有效率，但12月可能是新冠疫情大流行的轉折點，目前暫未見到住院率再回到高峰數值。

疫苗接種 住院、死亡增速放緩

不過加州的病例及死亡數字仍在增加，推高了全國數字。尤其是加州中部及南部，近幾天的病例及住進重症監護病床者，已到了上限。

由於疫苗的接種，為緩解感染及死亡數字帶來希望，雖然在全國範圍內，住院及死亡人數仍在增加，但增長速度已經放緩。