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教育「疫」外斷層 今秋33州公校 少50萬人註冊

編譯陳韻涵／綜合22日電

非營利教育新聞網站「Chalkbeat」與美聯社分析33州數據顯示，公立K-12學校今年秋季的註冊率較去年同期減少逾50萬人，相當於2%；這項數據還不包括17個尚未公布相關資訊的大州，屆時數據可能更驚人，可能引發教育斷層危機。

密西西比州母親安吉拉‧阿特金斯(Angela Atkins)擔心兩個小孩返校念書會感染新冠肺炎，決定於今秋讓孩子在家遠端自學；但她們所在的拉法葉郡(Lafayette County)並未提供完善遠端學習措施，她四年級的孩子難以專心寫作業，且失去與教師及同儕互動經驗。

更糟的是，阿特金斯就讀七年級的特殊教育兒子無法取得特教學校的學習計畫與照顧，學習進度嚴重落後；經歷九周痛苦的遠端學習後，阿特金斯決定讓孩子們改為在家自學。她說：「我們別無選擇，我擔心孩子的心理健康狀態。」

從公校退學 釀教育危機

阿特金斯讓孩子從公立學校中退學，開始追求妥善教育的出逃旅程；一名州立學校官員表示，這只是全國教育危機的冰山一角。

Chalkbeat與美聯社調查的僅是初步數據，卻已凸顯公立學校註冊率大受疫情影響的嚴重程度，註冊率下跌可能影響學校根據學生人數取得的預算金額；更慘的是，有些學生一旦離開學校就不會再回來了。

「我希望許多家長負起讓孩子在家自學的教育責任，提供孩子需要的教育。」南加州大學(USC)教育學院院長諾格拉(Pedro Noguera)說：「我擔心絕大多數人會中途而廢甚至放棄。」

Chalkbeat與美聯社分析顯示，33州的幼兒園註冊減少30%；在全國近半數州，幼兒園並非義務教育，許多家長遂選擇跳過此教育階段。

部分家長不確定遠端教學的成效，另有家長不希望孩子對學校的第一印象便是要戴著口罩上課。

教育 公立學校 加州大學

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