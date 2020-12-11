拜登首位華裔閣員 戴琪好人緣、中國通 趙美心也喊讚

華裔資深國際貿易專家戴琪獲提名出任美國貿易代表。(C-SPAN電視截屏)

聯邦眾議院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪(Katherine Tai，前暫譯戴琦)10日獲總統當選人拜登 提名為新任美國 貿易代表，她身為華裔及有色人種的背景以及嫻熟中國 事務，易使外界認為這是她中選的關鍵；然而，豐富的貿易談判經驗以及在華府幾乎沒有敵人，才是她脫穎而出的主因。

中國因素確實可能在拜登的這項人事任命扮演重要角色，戴琪是經驗豐富的貿易律師，精通中國問題，她曾擔任貿易代表的對中政策顧問長達七年，協助落實對中貿易協議。後來擔任對中國政策的首席顧問。

一般來說，在國會擔任顧問即使受到拔擢，充其量也只會擔任副手，但戴琪獲擢升為政府閣員的貿易代表，在華府政界有些非比尋常；從華府的政治圈、貿易及律師界對她的評價來看，除了中國因素，她的個人特質可能才是關鍵。

戴琪解決貿易糾紛策略，被貼上了實用主義者的標籤；她會跳出自由貿易者與貿易保護主義者間的意識形態之爭，能夠基於現實做出理性判斷。

戴琪在國會受到廣泛支持，被認為能在貿易自由派和保護主義者中間取得平衡；官員和資深貿易律師說，包括參議院兩黨成員都向拜登的交接小組建議由她出任貿易代表。

國會眾議員暨國會亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心(Judy Chu)說，她親眼目睹戴琪在貿易交易領域的技巧和經驗，她對《美國-墨西哥-加拿大（USMCA）協定》的貢獻，以及她對當前和未來的貿易挑戰所掌握的豐富知識；通過在美國貿易代表辦公室擔任中國貿易首席顧問的工作表現，戴琪證明了她致力於執行對美國有利的貿易協議的承諾。

因此，趙美心與11名女性國會議員，聯名致信拜登，促請提名戴琪為美國貿易代表。

趙美心說，戴琪若最終獲任命，將是一個歷史性的宣示；她將是第一位擔任這個職位的亞太裔美國人和第一位少數族裔，打破了障礙也為其他人的發展掃清了道路，也將成為美國政府中排名最高的亞太裔(AAPI)官員之一。