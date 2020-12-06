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川普威嚇力不減! 249名共和黨參眾議員 僅27人承認拜登勝選

編譯潘勛╱綜合5日電
大選後仍不認輸的川普總統與第一夫人梅蘭妮亞5日傍晚專程到喬治亞州為兩位共和黨聯邦參議員明年1月複選活動站台。這是大選後川普首場大型造勢。多數共和黨參眾議員不承認民主黨拜登當選。(美聯社)
大選後仍不認輸的川普總統與第一夫人梅蘭妮亞5日傍晚專程到喬治亞州為兩位共和黨聯邦參議員明年1月複選活動站台。這是大選後川普首場大型造勢。多數共和黨參眾議員不承認民主黨拜登當選。(美聯社)

據華盛頓郵報對249名共和黨籍國會參、眾議員所做調查發現，目前承認拜登(前譯白登)當選總統者僅有27人，還有兩名國會議員不顧一切證據顯示川普已經落敗，堅稱川普勝選；川普對此的反應是「這麼多人反對我？」並下令把承認拜登勝選的共和黨國會議員名單交給他。

●川普嗆：這麼多人反對我? 把「犀牛」名單給我!

川普2日晚間貼出長46分鐘的視頻，不實宣稱已擊敗拜登，另祭出抓狂又無實證的說法，指稱有「貪腐勢力」偷走他的連任勝選。

「華郵」於是派25名記者組成團隊，用電子郵件或電話，分別接洽每位共和黨國會議員的助理，提問三個基本問題：「總統選舉由誰獲勝？」、「川普費盡力繼續宣稱獲勝，你支持還是反對？」、「若拜登取得大多數選舉人團票，你接受他是名正言順勝選的總統嗎？」

「華郵」5日報導，總數249名共和黨共和黨參、眾議員當中，兩名堅稱總統大選勝選人是川普，另220名乾脆不表態，占比約88%。

「華郵」認為出現這樣的結果，顯見大多數共和黨人害怕即將卸任的川普，還有他對共和黨的箝制力。

有共和黨籍國會議員稱呼拜登為總統當選人，川普的回應是在5日夜裡發推特貼文，「我很驚訝有這麼多人。我們才開始戰鬥呢。請把這批『犀牛』(RINOS)的名單給我。」川普使用的「RINOS」頭字母縮寫詞，全寫是「Republican in name only」，意思是「披著共和黨外衣的人」，讀音與犀牛(rhino)相同。

大選後仍不認輸的川普總統與第一夫人梅蘭妮亞5日傍晚專程到喬治亞州為兩位共和黨聯邦...
大選後仍不認輸的川普總統與第一夫人梅蘭妮亞5日傍晚專程到喬治亞州為兩位共和黨聯邦參議員明年1月複選活動站台。這是大選後川普首次大型造勢。多數國會眾院共和黨眾議員支持川普不承認民主黨拜登當選。(美聯社)

其他共和黨國會議員大致上避而不答有關總統選舉的問題，既不恭賀拜登，也不接受川普的不實說法、粗暴立場。只有8名共和黨國會議員發聲支持川普目前的戰略，也就是要求他敗選的各州議會宣布他為贏家。

共和黨目前不作聲的態度，與2016年的民主黨呈尖銳對比；四年前媒體宣布川普勝選時，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓便承認敗選，參院少數黨領袖舒默(Charles E. Schumer，紐約州)致電川普，隨後更發布聲明，恭喜總統當選人，另呼籲美國人「團結起來」。

而現在大多數共和黨在參院多數黨領袖麥康諾帶頭下，迴避川普敗選問題；麥康諾辦公室只回應，參議員最近評論過選舉，另拒絕參與「華郵」的調查。

川普 共和黨 拜登

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