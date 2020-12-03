防疫太鬆懈！不保持社交距離 美秋季疫情狂飆

夏季到秋季不保持社交距離，美國疫情狂飆。圖為加州確診新冠病例逾百萬，圖為馬里布醫護人員為民眾檢測。(路透)

大規模研究顯示，民主黨 人仍較共和黨 人願意支持新的防疫 政策，遏止新冠肺炎擴散，而大多數人認同需要採取更多防疫措施對抗疫情。

東北大學政治學教授萊瑟(David Lazer)說：「壞消息是，我們卸下防備且仍有黨派差異；好消息是，受訪者有共識認為有防疫必要。」

萊瑟和哈佛大學、羅格斯大學及東北大學的同事自4月起，每月分別訪問約2萬名美國人對疫情的看法。在最新的兩項報告之一，研究人員分析50州共13萬9230人的回應，結果發現社交距離等防疫措施在夏秋之際大幅減少。

受訪者回應，過去24小時與陌生人待在室內的比率，從4月的25%增至10月的45%；前往簡餐店、酒吧或餐廳者則從4月的5%，增至11月的15.9%，類似情況也出現在辦公室、工坊、健身房或大眾運輸系統。萊瑟說：「我們卸下防備，但病毒依舊環伺，新冠肺炎疫情再揚。」

好消息是，兩黨戴口罩的人數都穩定增加，11月時已有約77%受訪者戴上口罩。

但在維持社交距離及避免聚眾方面的比率仍低，尤其是秋季。

在性別、種族及年齡就維持社交距離的謹慎程度差異方面，女性比男性優，亞裔和非裔比白人好，長者及受教育者也比年輕人及教育程度較低者提防。

黨派差異方面，在研究人員用以評比受訪者整體行為的100分量表中，民主黨人向來較共和黨高分，但兩黨差距分數在秋季擴大。

此外，98%的民主黨和72%的共和黨支持民眾待在家裡並避免集會，90%民主黨及65%共和黨力挺取消大型運動及娛樂活動，89%民主黨和56%共和黨支持限制餐廳只提供外帶。

萊瑟說：「人們普遍支持強化遏止新冠病毒擴散的措施。」

78%民主黨支持大多數企業關閉，僅40%共和黨支持類似措施；85%民主黨支持避免讓K-12學生面授，惟僅48%共和黨支持此舉。

在限制國內旅遊方面，57%共和黨和82%民主黨支持。

「整體而言，樂見人們嚴肅對待抗疫。」哥倫比亞大學傳染病研究人員夏曼(Jeffrey Shaman)說「除了需要領袖帶領人民對抗難關，也需要經濟紓困救濟受難民眾。」