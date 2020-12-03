我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

防疫太鬆懈！不保持社交距離 美秋季疫情狂飆

編譯陳韻涵／綜合2日電
夏季到秋季不保持社交距離，美國疫情狂飆。圖為加州確診新冠病例逾百萬，圖為馬里布醫護人員為民眾檢測。(路透)
夏季到秋季不保持社交距離，美國疫情狂飆。圖為加州確診新冠病例逾百萬，圖為馬里布醫護人員為民眾檢測。(路透)

大規模研究顯示，民主黨人仍較共和黨人願意支持新的防疫政策，遏止新冠肺炎擴散，而大多數人認同需要採取更多防疫措施對抗疫情。

東北大學政治學教授萊瑟(David Lazer)說：「壞消息是，我們卸下防備且仍有黨派差異；好消息是，受訪者有共識認為有防疫必要。」

萊瑟和哈佛大學、羅格斯大學及東北大學的同事自4月起，每月分別訪問約2萬名美國人對疫情的看法。在最新的兩項報告之一，研究人員分析50州共13萬9230人的回應，結果發現社交距離等防疫措施在夏秋之際大幅減少。

受訪者回應，過去24小時與陌生人待在室內的比率，從4月的25%增至10月的45%；前往簡餐店、酒吧或餐廳者則從4月的5%，增至11月的15.9%，類似情況也出現在辦公室、工坊、健身房或大眾運輸系統。萊瑟說：「我們卸下防備，但病毒依舊環伺，新冠肺炎疫情再揚。」

好消息是，兩黨戴口罩的人數都穩定增加，11月時已有約77%受訪者戴上口罩。

但在維持社交距離及避免聚眾方面的比率仍低，尤其是秋季。

在性別、種族及年齡就維持社交距離的謹慎程度差異方面，女性比男性優，亞裔和非裔比白人好，長者及受教育者也比年輕人及教育程度較低者提防。

黨派差異方面，在研究人員用以評比受訪者整體行為的100分量表中，民主黨人向來較共和黨高分，但兩黨差距分數在秋季擴大。

此外，98%的民主黨和72%的共和黨支持民眾待在家裡並避免集會，90%民主黨及65%共和黨力挺取消大型運動及娛樂活動，89%民主黨和56%共和黨支持限制餐廳只提供外帶。

萊瑟說：「人們普遍支持強化遏止新冠病毒擴散的措施。」

78%民主黨支持大多數企業關閉，僅40%共和黨支持類似措施；85%民主黨支持避免讓K-12學生面授，惟僅48%共和黨支持此舉。

在限制國內旅遊方面，57%共和黨和82%民主黨支持。 

「整體而言，樂見人們嚴肅對待抗疫。」哥倫比亞大學傳染病研究人員夏曼(Jeffrey Shaman)說「除了需要領袖帶領人民對抗難關，也需要經濟紓困救濟受難民眾。」

加州確診新冠病例逾百萬，圖為洛杉磯市醫護人員為無家可歸者檢測。(路透)
加州確診新冠病例逾百萬，圖為洛杉磯市醫護人員為無家可歸者檢測。(路透)

民主黨 共和黨 防疫

上一則

還開情色派對！紐奧良250人參加「換妻」 41人慘染疫

下一則

拜登喊抗疫 家鄉德拉瓦州不給力 成疫情新熱點

延伸閱讀

拜登：打敗川普對美國來說 就是做了件好事

拜登：打敗川普對美國來說 就是做了件好事
對共和黨、鄉村地區喊話 拜登盼交接前通過紓困方案

對共和黨、鄉村地區喊話 拜登盼交接前通過紓困方案
德州防疫不彰 卻還有35億紓困金沒花

德州防疫不彰 卻還有35億紓困金沒花
哈里斯縣共和黨主席 涉歧視下台

哈里斯縣共和黨主席 涉歧視下台

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

2020-12-02 03:00
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
美國總統川普表示，如果選舉人團12月投票支持白登，他將交出政權。圖為他與第一夫人梅蘭妮亞24日赦免感恩節火雞。(歐新社)

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

2020-11-26 18:49
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報