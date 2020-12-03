1月前「美可能再失去25萬人」節日留在家！

美國2日新增新冠肺炎死亡2798例，為4月底以來最高。佛州則在前一天成為第三個新冠確診逾百萬的州。圖為佛州邁阿密市長Francis Suarez(右二)舉行記者會，紀念亡靈。 (美聯社)

全國新冠疫情持續升溫，聯邦疾病防治中心(CDC )2日呼籲美國 人，年終節日待在家裡不要外出，如果有必要遠遊，行前和返回後一定要接受新冠檢測 ；世界衛生組織(WHO)2日也更新戴口罩指南，建議若與人共處一室而且通風欠佳，或在戶外無法與他人保持至少一公尺距離時，則應戴非醫療口罩。

CDC並更新隔離時間建議，提出兩種縮短隔離期的選項，包括檢測陰性且無症狀者隔離期七天，或未檢測但無症狀者隔離期十天。

總統當選人拜登(Joseph Biden，前譯白登)2日也在虛擬新冠圓桌會議中，呼籲美國人勿在節日季外出，以免在疫情惡化之際染疫；他談到無法在佳節與其大家庭同慶感到難過，不過他和親友在Zoom團聚。

美國新冠肺炎2日不僅單日新增確診逾20萬例，新冠住院病患亦首度超過10萬人。

「聖誕節會更艱難。」拜登表示，「我不想嚇在場的各位，但大家得知道：現在到明年1月前，我們很可能再失去25萬人，你們懂我的意思嗎？因為大家不再注意防疫。」

CDC呼籲美國人，聖誕節假日避免旅行；CDC預防與新發感染科主任沃克(Henry Walke)表示：「美國人節日季最棒的事就是待在家，不要外出。」

沃克與其他官員表示，若民眾仍執意在假期旅行，CDC提出兩種縮短隔離期間的建議；原本CDC建議可能接觸到新冠病毒者應隔離14天，公衛官員表示，雖然他們認為隔離久一點比較安全，但仍提出兩種隔離選擇。

CDC官員指出，民眾進行新冠檢測後呈陰性，而且未出現染疫症狀，可能在七天後結束隔離；或者無陰性檢測的民眾則隔離十天；CDC表示聚合酶鏈鎖反應(PCR)檢測或快篩都行，但檢測時限須在隔離期最後48小時以內。

CDC也建議，美國人出遊前一至三天應進行新冠檢測，返家後三至五天再檢測一次；民眾出遊返家後，應取消七天的非必要活動。

CDC表示，縮短隔離其可望降低經濟衝擊，並提高民眾配合度；不過放寬防疫規定也可能低估染疫人數。

世衛2日公布疫情期間戴口罩的第四版更新指南，其中建議民眾與其他人共處一室而且室內通風欠佳時，無論能否維持至少一公尺的社交距離，均應戴口罩；這些地點包括商店、共用工作空間和學校等。

在更新指南中，世衛建議在戶外無法保持社交距離時亦應戴口罩；這些新建議適用於有已知或疑似新冠群聚或社區感染的地區。

不過世衛也呼籲，民眾從事劇烈運動時勿戴口罩，另外也別戴有氣閥的口罩，這類口罩欠缺過濾功能；此外，疑似染疫民眾等待檢測結果期間，與他人共處時應持續戴口罩。

世衛表示，若民眾因有慢性、呼吸道和聽力等問題而無法戴口罩時，則可考慮戴面罩。