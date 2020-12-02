麻省理工研發演算系統 發現「室內戴口罩才能有效防疫」

聖誕節與新年假期將至 ，憂心疫情大爆發的專家表示，必須記取感恩節教訓，重新修正公衛警告訊息傳遞方式。圖為聖誕老人和天使的扮演者也戴起口罩。(路透)

麻省理工學院(MIT)科學家已研發一套演算程式，可計算出感染新冠肺炎 的患者對室內空間的其他人造成感染風險的機率為何。

入秋以來國內疫情 持續升溫，民眾尤其多半聚集在室內空間活動；麻省理工日前推出一項線上演算工具，幫助民眾釐清家中、辦公室或學校若有人感染，則自己被感染的機率又是多少。

該網站(https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/)可針對任何大小或形式的空間，搭配一人至100人的容量，計算出其中一人若不幸感染新冠病毒，其他人與感染者待在同一個空間，多久時間內是安全的。

該網站提供的互動式工具，可讓使用者自行選擇空間坪數的大小、使用何種通風設備、聚會的人帶什麼類型的口罩、口罩政策是否嚴格執行，以及人們說話的聲量和交集的程度等參數；此外，還可針對假期到來調整聚會場所的系數，例如家中的客廳或飯廳。

這套網站也透露一項訊息，那就是空間大小或形式與感染機率的相關性關係並不大，反而是口罩的種類和通風系統才是能有效降低感染風險的關鍵。

以天花板高八呎和四周牆壁長15呎的標準房間來看，若聚集10位戴著手術用口罩的年輕人，即使天冷不開窗的情況下，大夥仍可安全的在此空間中相處交談兩個小時。

然而，如果是一個10人的家庭聚會，其中以長者居多又沒有人戴口罩，加上大家聚集在標準密閉的飯廳內用餐，每個人你來我往的熱烈交談下，該系統演算的結果顯示，此空間內安全的時間只長達三分鐘。

麻省理工學院的科學家還使用流體力學，推測帶有感染原的飛沫分子在環境中如何運動，計算一般人在特定時間內曝露於風險中的感染機率為何。

儘管目前該程式只允許假定一人受到感染的情況，而且不適用於如超級市場等人數太過龐大的集會場所，麻省理工學院的研發對一般參加小型聚會活動的民眾仍有許多幫助。

參與該系統研發的科學家表示，雖然聚會空間的物理參數相當重要，但防疫 關鍵仍在於與會者的行為，尤其是口罩的品質是否能有效預防病毒。