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麻省理工研發演算系統 發現「室內戴口罩才能有效防疫」

編譯林梅婕／綜合1日電
聖誕節與新年假期將至 ，憂心疫情大爆發的專家表示，必須記取感恩節教訓，重新修正公衛警告訊息傳遞方式。圖為聖誕老人和天使的扮演者也戴起口罩。(路透)
聖誕節與新年假期將至 ，憂心疫情大爆發的專家表示，必須記取感恩節教訓，重新修正公衛警告訊息傳遞方式。圖為聖誕老人和天使的扮演者也戴起口罩。(路透)

麻省理工學院(MIT)科學家已研發一套演算程式，可計算出感染新冠肺炎的患者對室內空間的其他人造成感染風險的機率為何。

入秋以來國內疫情持續升溫，民眾尤其多半聚集在室內空間活動；麻省理工日前推出一項線上演算工具，幫助民眾釐清家中、辦公室或學校若有人感染，則自己被感染的機率又是多少。

該網站(https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/)可針對任何大小或形式的空間，搭配一人至100人的容量，計算出其中一人若不幸感染新冠病毒，其他人與感染者待在同一個空間，多久時間內是安全的。

該網站提供的互動式工具，可讓使用者自行選擇空間坪數的大小、使用何種通風設備、聚會的人帶什麼類型的口罩、口罩政策是否嚴格執行，以及人們說話的聲量和交集的程度等參數；此外，還可針對假期到來調整聚會場所的系數，例如家中的客廳或飯廳。

這套網站也透露一項訊息，那就是空間大小或形式與感染機率的相關性關係並不大，反而是口罩的種類和通風系統才是能有效降低感染風險的關鍵。

以天花板高八呎和四周牆壁長15呎的標準房間來看，若聚集10位戴著手術用口罩的年輕人，即使天冷不開窗的情況下，大夥仍可安全的在此空間中相處交談兩個小時。

然而，如果是一個10人的家庭聚會，其中以長者居多又沒有人戴口罩，加上大家聚集在標準密閉的飯廳內用餐，每個人你來我往的熱烈交談下，該系統演算的結果顯示，此空間內安全的時間只長達三分鐘。

麻省理工學院的科學家還使用流體力學，推測帶有感染原的飛沫分子在環境中如何運動，計算一般人在特定時間內曝露於風險中的感染機率為何。

儘管目前該程式只允許假定一人受到感染的情況，而且不適用於如超級市場等人數太過龐大的集會場所，麻省理工學院的研發對一般參加小型聚會活動的民眾仍有許多幫助。

參與該系統研發的科學家表示，雖然聚會空間的物理參數相當重要，但防疫關鍵仍在於與會者的行為，尤其是口罩的品質是否能有效預防病毒。

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