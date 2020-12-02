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CDC公布 縮短接觸者隔離期 檢測陰性隔離7天 無檢測證明隔離10天

編譯郭宣含／綜合1日電
專家指輝瑞和莫德納新冠疫苗很安全，僅10%至15%試驗志願者注射疫苗後出現「顯著」副作用。圖為紐約一名護士為志願者注射莫德納疫苗。(美聯社)
專家指輝瑞和莫德納新冠疫苗很安全，僅10%至15%試驗志願者注射疫苗後出現「顯著」副作用。圖為紐約一名護士為志願者注射莫德納疫苗。(美聯社)

負責提供聯邦疾病防治中心(CDC)建議的「預防接種諮詢委員會」(ACIP)1日表示，第一批新冠疫苗建議應優先給2100萬名醫護員工與300萬名長照機構住戶使用；此外，CDC 2日將公布新的防疫指南，縮短新冠病毒接觸者的建議隔離期。

此外，福斯新聞報導，CDC主任芮斐德(Robert Redfield)1日向白宮新冠病毒特別工作組的成員表示，新的指南建議，對新冠病毒檢測呈陰性者進行7天隔離，對那些沒有拿到檢測結果的人進行10天隔離，取代原先的14天隔離。

2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為紐約州的輝...
2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為紐約州的輝瑞實驗室研發疫苗。(路透)
2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為密西根州的...
2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為密西根州的輝瑞藥廠生產疫苗。(路透)
2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為可以儲運疫...
2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為可以儲運疫苗的冷凍庫。(路透)
2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為一名護士手...
2100萬醫護和300萬長照住戶，列為第一批新冠疫苗優先接種對象。圖為一名護士手持一小瓶新冠疫苗擬注射。(路透)

●FDA一批准 最快24-48小時內接種

疫苗研發團隊負責人表示，一旦聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准疫苗緊急使用，民眾便可在24至48小時內接種，預估今年年底前會有2000萬人施打，明年中多數美國人可取得疫苗；聯邦運輸部(DOT)也宣布將和私人企業合作配送疫苗。

由於新冠疫苗一旦經FDA批准後，初期供應會極度短缺，預防接種諮詢委員會1日開會決定，建議醫護機構勞工與療養院等長照機構住戶應優先接種新冠疫苗。

●2100萬醫護和300萬長照住戶 列優先接種對象

醫護人員容易接觸到新冠病毒，而且必須維持醫院診所運作，因此被列為優先對象；長照機構住戶則是因為他們有接近40%的新冠死亡率。

該建議將交給CDC主任芮斐德(Robert Redfield)，他會再轉報衛生部長阿查爾(Alex Azar)；若此建議獲得批准，將成為美國防疫的CDC官方建議，並作為州政府官員指南，後者得在4日前擬定疫苗配送計畫。

疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)1日也表示，一旦輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)取得聯邦食品暨藥物管理局緊急使用授權，便可在24至48小時內為醫護人員和其他優先建議對象接種。

史勞伊表示，他希望今年年底前會有2000萬人接種新冠疫苗，先前已演練過疫苗配送流程，預計12月中可開始第一批疫苗配送，「授權後24小時內，或許最多36至48小時，新冠疫苗就可注射到人體手臂。」

●疫苗安全 僅10-15%試驗者有副作用

史勞伊也表示，輝瑞和莫德納新冠疫苗很安全，僅有10%至15%試驗志願者注射疫苗後出現「顯著」副作用，包括肌肉痠痛、發冷和頭痛等症狀，最久可能持續一天半，不過多數人並未出現明顯副作用。

史勞伊預估，FDA批准疫苗後，預計明年1月起每月可提供6000萬至7000萬劑，年中時多數美國民眾就可接種新冠疫苗。

聯邦運輸部1日宣布已規畫多項措施，並預計與多個政府部門、航空公司等私人企業合作，以確保新冠疫苗能安全迅速透過空運和陸運配送。

疫苗 CDC 長照

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