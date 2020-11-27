白登贏賓州 法官禁認證 州長不服上訴

賓州確認白登勝選後，賓州州法院共和黨籍法官麥卡勞25日發布禁止令，暫停認證選舉結果程序，民主黨籍賓州州長沃夫(見圖)不服之下，已向賓州最高法院上訴。(美聯社)

就在賓州 為白登勝選確認選舉結果的一天之後，賓州州法院共和黨 籍法官麥卡勞(Patricia McCullough)25日發布禁止令，暫停認證選舉結果程序，等候27日證據調查聽證(evidentiary hearing)後進一步裁示。民主黨籍賓州州長沃夫(Tom Wolf)不服之下，已向賓州最高法院上訴。

沃夫向賓州最高法院指出：「自從我們國家在將近250年前誕生後，直到今天之前，從來不曾有法院發布禁令刻意干預州政府為總統大選確認選舉結果。」

沃夫指出，麥卡勞發布暫停認證選舉結果的命令，「毫無足以讓人信服的正當理由」。

賓州州檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)25日在推特發文寫道，麥卡勞發布的禁止令並不影響24日所確認的選舉結果。他在推文中也寫道，將向賓州最高法院上訴。

麥卡勞的裁決是因為共和黨籍州員凱利(Mike Kelly)等21日要求法院將250萬張通訊投票 列為無效票，並指控這批通訊選票「違憲」。

另一方面，原本為川普打選舉官司，但22日晚間卻被選舉團隊發聲明強調「並非川普律師團成員」的訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)，25日在密西根州、喬治亞州都遞狀控告選舉舞弊，但訴狀卻連法院名稱都兩度打錯，把區域法院的「區域」(DISTRICT)拼為「DISTRICCT」及「DISTRCOICT」。

在這兩起選舉訴訟中，鮑威爾向法院指稱投票機、通訊投票都有舞弊，委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)則為幕後黑手。鮑威爾已經多次提出同一套說詞，但始終沒有提供證據。

彭博新聞社報導，鮑威爾在這兩起訴訟中，也向法院指稱某些選票是偽造的，監票員在計票過程則無法確實觀察狀況。