我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

白登贏賓州 法官禁認證 州長不服上訴

記者顏伶如／綜合報導
賓州確認白登勝選後，賓州州法院共和黨籍法官麥卡勞25日發布禁止令，暫停認證選舉結果程序，民主黨籍賓州州長沃夫(見圖)不服之下，已向賓州最高法院上訴。(美聯社)
賓州確認白登勝選後，賓州州法院共和黨籍法官麥卡勞25日發布禁止令，暫停認證選舉結果程序，民主黨籍賓州州長沃夫(見圖)不服之下，已向賓州最高法院上訴。(美聯社)

就在賓州為白登勝選確認選舉結果的一天之後，賓州州法院共和黨籍法官麥卡勞(Patricia McCullough)25日發布禁止令，暫停認證選舉結果程序，等候27日證據調查聽證(evidentiary hearing)後進一步裁示。民主黨籍賓州州長沃夫(Tom Wolf)不服之下，已向賓州最高法院上訴。

沃夫向賓州最高法院指出：「自從我們國家在將近250年前誕生後，直到今天之前，從來不曾有法院發布禁令刻意干預州政府為總統大選確認選舉結果。」

沃夫指出，麥卡勞發布暫停認證選舉結果的命令，「毫無足以讓人信服的正當理由」。

賓州州檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)25日在推特發文寫道，麥卡勞發布的禁止令並不影響24日所確認的選舉結果。他在推文中也寫道，將向賓州最高法院上訴。

麥卡勞的裁決是因為共和黨籍州員凱利(Mike Kelly)等21日要求法院將250萬張通訊投票列為無效票，並指控這批通訊選票「違憲」。

另一方面，原本為川普打選舉官司，但22日晚間卻被選舉團隊發聲明強調「並非川普律師團成員」的訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)，25日在密西根州、喬治亞州都遞狀控告選舉舞弊，但訴狀卻連法院名稱都兩度打錯，把區域法院的「區域」(DISTRICT)拼為「DISTRICCT」及「DISTRCOICT」。

在這兩起選舉訴訟中，鮑威爾向法院指稱投票機、通訊投票都有舞弊，委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)則為幕後黑手。鮑威爾已經多次提出同一套說詞，但始終沒有提供證據。

彭博新聞社報導，鮑威爾在這兩起訴訟中，也向法院指稱某些選票是偽造的，監票員在計票過程則無法確實觀察狀況。

賓州 通訊投票 共和黨

上一則

巴瑞特關鍵票 助川普改變最高法院

下一則

4年級8年級數學閱讀會考 延至2022年舉行

延伸閱讀

最高法院裁決限聚令違憲 紐約州長批「帶有政治意味」

最高法院裁決限聚令違憲 紐約州長批「帶有政治意味」
州長延長命令 禁地方強制戴口罩

州長延長命令 禁地方強制戴口罩
嘆英雄市長變狗熊律師

嘆英雄市長變狗熊律師

又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消

又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消

熱門新聞

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

2020-11-27 03:00
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入