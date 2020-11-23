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賓州關鍵訴訟被駁 川普陣營上訴

編譯林育正╱綜合22日電
賓州大選訴訟案21日晚遭聯邦法官擋下後，川普陣營已提出上訴。圖為川普總統22日繼續在維州打高爾夫球。(Getty Images)
賓州大選訴訟案21日晚遭聯邦法官擋下後，川普陣營已提出上訴。圖為川普總統22日繼續在維州打高爾夫球。(Getty Images)

川普陣營企圖阻止賓州確認選舉結果，並將數萬張郵寄選票作費的訴訟案，21日晚遭聯邦法官擋下；現在川普大選舞弊訟案律師團隊，還不死心，22日提出繼續向聯邦第三巡迴上訴法院提出上訴，並冀望能一路打到聯邦最高法院。 

從11月3日大選日結束以來，川普大選舞弊控案的律師團隊為求扭轉白登勝選的結果，在多州同步提出多起選舉官司，頻頻受挫；如今川普律師團在賓州的選舉訴訟，也於21日被聯邦法官布蘭(Matthew Brann)駁回。

川普律師團隊立即在22日第一時間，向在費城的第三巡迴上訴法院提起上訴。川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)表示，此案應由聯邦最高法院裁定。

目前在聯邦最高法院，保守派擁有六比三的絕對優勢。川普表示他的目的在於讓賓州的選舉結果失去法律效力。

儘管如此，就算提出上訴，目前預計仍無法阻止賓州最快在23日，正式宣告民主黨總統當選人白登勝選。 

而在21日，賓州聯邦地區法官布蘭將川普的訴訟案比喻為「科學怪人」，因為此案不僅雜亂毫無章法，更缺乏證據。布蘭法官在判決中寫道：「我們無法在全美第六大的州，將剝奪選票的行為合理化。」

此案為總統大選以來，川普為爭取連任試圖翻案，在法律戰遭受的最大挫敗。

其他由川普陣營和共和黨盟友提出的訴訟案，也在密西根、喬治亞、亞利桑納州等地宣告失敗。法官不因無謂指稱陰謀論和民主黨選務人員作票，就將大量選票作廢。

過去就常批評川普的哈佛大學法學院憲法學教授特里布(Laurence Tribe)接受訪問也說：「這已經不是法律戰了，而只是一場爛戲。」

他更抨擊川普不斷訴諸法律戰，對國家只有傷害，他表示：「這非常危險且對國家有害，傷害了數以百萬計的人民對於選舉系統和法律體系的信心。」

特里布認為，最高法院將不會改變布蘭的判決。川普陣營的上訴，可能交由第三巡迴上訴法院14名法官中，隨機挑選的三位法官審判。14位法官中有八位為共和黨總統提名，當中三位由川普提名，另外有六位法官由民主黨總統提名。

川普 賓州 提名

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