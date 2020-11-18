堅稱本屆大選史上最安全 川普開除網安局長

國土安全部網安局長17日被川普革職。(美聯社)

川普 總統17日上推特發文，宣布開除國土安全部 網路安全與設施安全局(CISA)局長克瑞布斯(Christopher Krebs)，因為克瑞布斯曾就2020年大選安全，稱「沒有證據顯示有任何投票系統刪除或遺失選票、竄改選票或遭到任何方式破壞」。

川普在宣布開除克瑞布斯的推文中指出，「布瑞克斯最近有關2020年大選安全的聲明非常不正確，因為是存在大量不當舞弊行為，因此解雇立即生效。」川普的推文並重複提出他有關大選舞弊但缺乏證據的種種陰謀論。

在遭川普宣布開除後，克瑞布斯不到30分鐘內即發推文回應：「很榮幸為國服務，我們做對的事，捍衛今天、確保明天。」推文結尾並加上CISA在選前推出的口號「保護2020」(＃Protect 2020)。

在大選日之前，克瑞布斯就經常針對川普一再批評郵寄選票造假的說法，輕描淡寫地提出異議，但儘量不批評川普撒謊。

後來，克瑞布斯改採更積極作法，經常上推特發文，針對川普及其盟友和全國各地川迷所主張的選舉舞弊陰謀論，提出事實查核說明，而且還會附上鮮明的紅色閃燈表情符號。

克瑞布斯是CISA第一任局長，負責國土安全部門的網路安全工作，並與州和地方政府加強協調，是負責監督大選並讓選舉過程進展順利的最重要聯邦國安官員之一。

CISA表示，這場大選是「美國 有史以來最安全的選舉」，外敵無法影響任何選票。

直到遭川普開除前的最後幾小時，克瑞布斯仍堅持對川普陰謀論作法進行事實核查。

他17日稍早還發推文說，選舉系統遭人操縱的說法「沒有根據或技術上不合邏輯」。

克瑞布斯並引述59位選舉專家的聯合聲明指出，「任何聲稱美國大選『被操縱』的人都是在做出離奇的主張，這些主張令人擔憂。」

有官員在布瑞克斯遭開除之前告訴有線電視新聞網(CNN)，開除布瑞克斯將「越過紅線」，並在整個國家安全機構內響起警鐘。