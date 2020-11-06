趕路中…數萬軍人選票 下周才會寄到「決戰州」

數以萬計的軍人缺席選票仍在郵遞途中，下周才會陸續抵達賓州、北卡羅來納州、內華達州等「決戰州」。圖為賓州工作人員正在搬運郵寄選票。(美聯社)

就在川普總統頻頻嗆聲喊出「停止計票」，川普競選團隊也認為，大選日過後才收到的通訊選票不該列入計票，並且因此在多州提出選舉訴訟。然而就在同一時間，數以萬計的軍人缺席選票卻還在郵遞途中，下周才會陸續抵達賓州、北卡羅來納州 、內華達州 等「決戰州」。

根據「服役軍人及海外公民缺席投票法」(Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act)，派駐海外的美國軍人以及美國公民都有權投票。

新聞網站Military.com指出，這次大選的軍人通訊投票 數量遠超2016年大選。根據選舉協助委員會(Election Assistance Commission)紀錄，2016年大選期間，25萬2000多名現役軍人透過缺席投票行使投票權。

郵政總局(USPS)指出，截至10月22日，總共收到4萬8000份軍人缺席選票，相較之下，2016年選前同一期間時，收到軍人缺席投票則為3萬3000份。

軍人投票權倡議組織「計算每位英雄」(Count Every Hero)研究部主任諾蘭德(Jack Noland)指出，究竟還有多少軍人選票尚未寄達，目前無法得知，「但從過去幾次選舉的經驗可證明，這些選票必須納入計票，是很重要的」。

川普與民主黨候選人白登目前在幾個決戰州開出票數相當接近，諾蘭德分析，在選情緊繃的情況下，軍人選票對於結果具有重大影響，道理相當明白。

他表示，今年受到新冠病毒疫情影響，選舉制度的公平公正與通訊投票息息相關，「其中包括了軍人的選票一定要獲得驗證，並且計票」。

根據賓州州法，11月3日大選日過後三天內收到的通訊選票都可列入計票。在北卡羅來納州，大選日結束後九天收到的通訊選票都可以參加計票。內華達州規定，郵戳為選舉日當天的缺席投票，如果選務機關在大選日過後七天內收到，都可計票。

國會山莊報(The Hill)報導，軍人及海外美僑的缺席投票，下周之前都還會陸續抵達賓州、北卡州及內華達州，而喬治亞州在本周五之前也都可以接收通訊選票。