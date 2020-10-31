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風向變了？美國商會挺民主黨候選人 川普致電表不滿

記者胡玉立／綜合報導

美國商會往年向來穩定支持共和黨，今年卻公開替32名民主黨籍眾議員候選人背書，川普總統和共和黨人因此強烈反彈；與此同時，有鑑於政治環境益發敏感丕變，美國百大企業今年只有六位執行長捐款給特定總統候選人。

知情人士透露，川普和副總統潘斯已致電美國商會執行長唐諾休(Thomas Donohue)，表達不滿商會支持民主黨；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也指商會為民主黨背書很不恰當；力圖領導共和黨奪回眾院的眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則說：商會「變節」了。

但美國商會常務副總布萊德利(Neil Bradley)表示，商會乃非營利組織，須為其代表的美國企業盡力做事；這表示它會支持「中間派、心懷企業的民主黨人及共和黨人」。

布萊德利說：「我們不是任何一黨的延伸。商會宗旨是促使兩黨支持好的立法、反對壞的立法。」

商會在國會眾議院支持了232名共和黨候選人和32名民主黨候選人；在參院則為24名共和黨人背書，沒有支持任何民主黨人。

民主黨人因擔心商會與共和黨的長期往來，目前並未公開讚揚商會的開放態度；不過，今年的選舉，商會還是花了很多錢大幅支持現任共和黨候選人。

與此同時，據華爾街日報取得的聯邦選舉委員會文件顯示，至10月中旬為止，名列《財富》(Fortune)雜誌前百大企業的執行長，只有六位捐錢給特定總統候選人；其中四位執行長支持民主黨總統候選人白登，兩人支持川普。

事實上，隨著政治環境日趨兩極分化，全美百大企業執行長在大選中捐錢支持特定總統候選人，愈來愈罕見。2016年大選，有11人捐給民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓，無人捐給川普；2012年大選，有五人捐給時任總統歐巴馬，27人捐款給共和黨總統提名人羅穆尼(Mitt Romney)。

民主黨 共和黨 美國

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