肯州激戰！巴瑞特任命案 麥康諾、麥格拉斯互攻

尋求七度任期的共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾，被民主黨挑戰者艾美．麥格拉斯(見圖)批評將肯州兩極分化，功能失調；但麥康諾反批從未見過這個民主黨人如此激進。(Getty Images)

在參院 多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)全力保駕護航下，巴瑞特 (Amy Coney Barrett)順利成為最高法院大法官，但他這個做法，提供民主黨挑戰者艾美．麥格拉斯(Amy McGrath)的攻擊火力。

去年夏天，麥格拉斯和麥康諾就以兩黨肯塔基州聯邦參議員提名人的態勢對決，到今年7月兩人的提名確立後，選戰延續到11月投票前夕。

麥格拉斯認為，共和黨應該做更多的工作，向肯州民眾提供更多新冠病毒援助。她攻擊麥康諾將肯州兩極分化，非紅即藍，功能失調；但麥康諾反駁，從未見過這個民主黨人如此激進。

尋求七度任期的麥康諾是川普總統在國會的首席盟友，從反對彈劾川普到火速通過對巴瑞特的大法官任命，除了凸顯他在參院的領導角色外，更被視為肯州的資產；但麥格拉斯指責他霸占參院席位數十年，甚至要求對參議員任期加以限制。

目前的民調顯示麥康諾處於領先地位，但麥格拉斯則已展開一場投入數千萬元的電視廣告選戰。

她在造勢集會上，抨擊巴瑞特的大法官任命案，是麥康諾以虛偽及犬儒主義方式完成的；因為麥康諾在2016年以大選年為由，拒絕時任總統歐巴馬提名加蘭德(Merrick Garland)為大法官的任命程序。

麥格拉斯強調，在大選接近前，任命案不是參院所應該做的，重點應放在向受疫情衝擊的州提供更多聯邦援助，但麥康諾不是在肯州民眾有需要時伸援手。

但麥康諾在造勢集會上則向支持者強調，巴瑞特任命案是一場勝利，為國家帶來改變，又指他提出的新冠疫情紓困方案，是遭到參院民主黨人的阻撓。

麥康諾與對手亦在健保問題上針鋒相對；不過，與川普做法不同的是，由於肯州疫情嚴重，麥康諾敦促民眾在公共場合戴口罩並保持社交距離，直到疫苗問世為止。