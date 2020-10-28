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白登搶進紅色票倉 川普卻難以擴大40%川粉版圖

編譯陳韻涵／綜合27日電
民主黨總統候選人白登27日在喬治亞州亞特蘭大市造勢競選。(美聯社)
民主黨總統候選人白登27日在喬治亞州亞特蘭大市造勢競選。(美聯社)

多項民調顯示，民主黨總統候選人白登的支持率大幅領先川普總統，此次白登在選前穩定領先的趨勢，也與2016年的情況迥異；但CNBC「全美經濟調查」(All-America Economic Survey)顯示，選戰仍難分勝負，Real Clear Politics民調則顯示，白登在喬治亞州和新的關鍵州德州，取得領先優勢。

CNBC報導，白登目前以51%領先川普的40%，其中白登的支持者多為長者和白人女性，這是川普上次勝選的關鍵選民族群；此外，白登也在獲得眾多首投族和年輕選民的支持。

川普的支持率在經濟榮景遭病毒吞噬後，支持率掉到47%。

哈特研究公司(HRA)調查員坎貝爾(Jay Campbell)說：「支持白登的受訪者是年輕選民和上次未投票的族群，若未能動員潛在選民，選戰將更激烈。」

共和黨「輿論策略」(POS)民調專家羅伯茲(Micah Roberts)指出，目前情況看來，川普難以擴大40%忠誠選民以外的族群，「他已改變了選舉人組成，促使沒有大學學歷的白人、中西部和搖擺州郊區選民投票。」

RealClear Politics民調顯示，白登在全國範疇領先川普7.8個百分點，但兩人在喬治亞州難分軒輊。

亞特蘭大憲政報(Atlanta Journal-Constitution)26日公布的民調顯示，白登在喬州支持率為47%，川普則為46%，落在誤差區間內。

福斯新聞(Fox News)指出，這是白登首次在紅州鐵票區有所斬獲，且他自述「有機會打贏」喬州。

在德州方面，紐時與西耶納學院(NYT/Siena College)民調顯示，川普(47%)的民調高於白登(43%)四個百分點，擴大川普9月時的優勢。

德州為紅州，川普上次大選在德州以九個百分點擊潰民主黨對手喜萊莉‧柯林頓，但白登陣營已在郊區大打廣告，並將於本周派競選搭檔賀錦麗前往造勢。

在選前一周已有近7000萬選民已投票之際，未決選民人數持續減少；孟莫斯大學(Monmouth University)民調中心主任莫瑞(Patrick Murray)說：「四年前的選前倒數時刻，我們看到候選人的差距縮小，但今年沒有發生。」

大選投票進入不到一周，川普總統27日連趕多場造勢競選。圖為川普27日下午在密西根...
大選投票進入不到一周，川普總統27日連趕多場造勢競選。圖為川普27日下午在密西根州蘭斯市附近機場平台造勢競選。(美聯社)

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