佛州助選 歐巴馬批說謊總統 轟川普把白宮變疫區

前總統歐巴馬連日來為民主黨總統候選人白登奔走助選。圖為歐巴馬27日在關鍵州之一的佛州奧蘭多市為白登競選。(美聯社)

前總統歐巴馬 27日再度為曾是他副手的民主黨總統候選選人白登 站台，前往佛羅里達州爭取支持；歐巴馬批評現任總統川普 「刷存在感」(attention-seeker)、天天說謊，將白宮變成疫情熱點；他還批評川普推特治國、散布陰謀論；川普也不甘示弱，以推特反擊歐巴馬。

歐巴馬批評川普沒盡到總統本分，讓美國人民承擔後果；他諷刺川普「嫉妒疫情的新聞版面比較大」，結果連保護白宮免受疫情侵擾都失敗了。

總統大選只剩一周，前後任總統奔波造勢，隔空交火；川普說，歐巴馬的造勢活動只有非常少的人，白登的幾乎沒人，「看著好了，成千上萬的共和黨支持者要聚集了，大紅潮(共和黨代表色為紅色)來了。」

歐巴馬加強攻擊川普疫情處理不力說，「我在白宮住過一段時間，你知道的，白宮有一個嚴格控制的環境，可以採取一些預防性措施避免受到感染或生病，只有這個傢伙(指川普)做不到，他讓白宮成為熱區。」

「推特不能解決問題、每天看電視不能解決問題、編造故事或謊言不能解決問題。」歐巴馬說，美國有個天天說謊的總統，大家已經對這樣的奇怪光景感到麻木。

川普隨後就在推特批評歐巴馬，直接透露自己收看福斯新聞轉播歐巴馬在談話中罵他，抱怨福斯不應轉播歐巴馬談話。

歐巴馬也批評川普在推特散布「陰謀論」，美國人民如何忍受這樣的總統；且總統這樣做，鼓勵其他人也跟著卑鄙、殘忍、分裂和種族主義，「這已破壞美國人民的生活，並影響孩子看待事情的觀點。」

歐巴馬還提到川普避稅的爭議，他說，「誰的稅金只要750元？老師、社工和軍人都比川普多，且川普在中國設有秘密帳戶，也許川普還私下繳稅給中國」。

歐巴馬說，川普對如何當好總統沒有任何興趣，除非可以讓他幫助他自己或他的朋友，或者可以讓他獲得如實境秀般的、他所渴求的外界關注。

「總統一職不會改變你本身，而是顯示你是什麼人。」歐巴馬說，白登已多次證明他的原則和品格，白登會是很棒的總統。

佛羅里達州為大選搖擺州，掌握29張選舉人票，兩黨競爭激烈；哥倫比亞廣播公司(CBS)兩天前的民調顯示，白登在佛州領先川普2個百分點，白登支持度為50%，川普48%。

歐巴馬在佛州奧蘭多(Orlando)的競選活動是公開演講，支持群眾開車到場，都坐在車裡聽歐巴馬談話；歐巴馬鼓勵選民提早投票，強調每一張票都很重要，且這一票影響往後十數年，支持者不時按喇叭回應歐巴馬。