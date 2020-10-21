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「川普讓世界不再看重美國」狙殺賓拉丹司令：我已票投白登

記者顏伶如／綜合報導
共和黨全國委員會 前主席史蒂爾20日宣布支持民主黨總統候選人白登。(美聯社)
共和黨全國委員會 前主席史蒂爾20日宣布支持民主黨總統候選人白登。(美聯社)

共和黨全國委員會(Republican National Committee)前主席史蒂爾(Michael Steele)20日宣布支持民主黨總統候選人白登；非洲裔的史蒂爾說，相信白登能夠尋求各種方式，癒合川普總統執政下越來越惡化的分裂對峙。

此外，曾負責狙殺賓拉丹行動的已退休美國特種作戰司令部(U.S. Special Operations Command)司令麥瑞文(William McRaven)在19日投書華爾街日報，慨歎如今全球各國已不再看重美國；他表示，本周稍早已在德州投票給白登。

狙殺賓拉丹的司令麥瑞文稱已票投白登。(取自CNN)
狙殺賓拉丹的司令麥瑞文稱已票投白登。(取自CNN)

麥瑞文撰文寫道，雖然自己立場保守，支持反墮胎、憲法第二修正案、小型政府(small-government)、堅強國防及演奏國歌時起立致敬，但同時也相信「黑人的命也是命」，認為夢想生應有機會入籍，多元文化與包容是美國成功的核心價值，教育是達到平等的最佳途徑，氣候變遷是真的，憲法第一修正案是美國民主基石。

他指出：「最重要的是，我相信美國必須帶著勇氣、信念、榮譽心與謙卑，領導全球。我票投給了白登。」

麥瑞文雖然沒有指名川普，但文中寫道：「如今這個世界已經不再看重美國了。」

史蒂爾是馬里蘭州首位在全州選舉中勝出的非洲裔候選人，2003年至2007年間擔任副州長，也是第一位非洲裔共和黨全國委員會主席；他在2011年卸下全委會主席職務後，近年來成為共和黨對川普檢討最力的黨內要角之一。史蒂爾今年8月加入由共和黨內反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)。

史蒂爾20日上午透過「林肯計畫」發表聲明表示：「許多川普支持者所提出的關切都是值得考量的。我擔任全委會主席期間，在團結與成長的前提下，努力解決議題並處理不同意見。然而，川普卻是以完全相反的手段激化共和黨，煽動分裂，敗壞核心理念。」

史蒂爾表示，在許多政策的論點上，並不贊同白登的主張，「但我相信他將懇切地尋求各種方式，癒合川普與川普政府領導之下越來越惡化的分裂對峙。」

史蒂爾表示，他支持白登，是因為「我們對於追求國家最高利益，有著永恆的共同信念。」

川普 美國 白登

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