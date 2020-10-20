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常槓上川普…白宮防疫小組協調員柏克斯消失幕前

編譯陳韻涵／綜合19日電
白宮抗疫小組成員柏克斯。(美聯社)
白宮抗疫小組成員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫工作小組協調員柏克斯(Deborah Birx)最近消失在白宮記者會及媒體版面，她仍有抗疫小組頭銜，卻因立場與川普及川普政府相悖而決定走訪各地調查實情並與當地官員專家會談，蒐羅不同意見。

國會山報(The Hill)報導，柏克斯自6月底迄今走訪36州、27所大專院校，會見各州、地區及大學領袖，諮商遏止疫情擴散的建議，蒐集各地不同的情況。

曾與柏克斯共事的白宮抗疫小組前顧問奧莉薇亞‧特洛耶(Olivia Troye)說，柏克斯目前已轉為批評川普，白宮官員不滿柏克斯充斥數據的簡報，凸顯疫情加重的熱點和難以控制病毒擴散的區域。

特洛耶說，部分官員甚至在柏克斯釋出與白宮背道而馳的訊息時翻白眼。

柏克斯最後一次現身，是8月初亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)到訪白宮橢圓辦公室時。

消息人士透露，種種挫折讓柏克斯啟程會見地方領袖與官員。

「這是合宜的，因為他們不想要她在白宮，不想讓她站上講台」；7月離開白宮的特洛耶說：「但在許多方面，這樣對她更好。」

官員表示，遠離白宮讓柏克斯更如魚得水，不用處理政治瑣事，她之前常被批評公開讚揚川普卻私下討論疫情的嚴重性。

柏克斯的境遇，再次凸顯川普在疫情初期，只選擇對他有利的防疫專家。

柏克斯如今加入國家過敏和傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)、聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)和公衛署長(Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)的行列，他們都因為提出逆耳忠言而被川普討厭；沒有傳染病學背景的醫師阿特拉斯(Scott Atlas)以疫情顧問身分加入白宮抗疫小組，但他的社區抗體理論引發爭議。

不同於淡出白宮的佛奇轉戰電視圈，柏克斯幾乎消失在螢光幕前；白宮副發言人莎拉‧馬休斯(Sarah Matthews)強調，柏克斯仍然領導白宮抗疫小組，且是小組重要的意見領袖，她只是親訪各地會見州長及地方公衛官員，提供聯邦建議和協助。

白宮防疫小組協調專員柏克斯近來遠離白宮，在全美各州探訪各州防疫實際工作。圖為柏克...
白宮防疫小組協調專員柏克斯近來遠離白宮，在全美各州探訪各州防疫實際工作。圖為柏克斯今年3月5日華府白宮與副總統潘斯。(美聯社)

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