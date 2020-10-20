常槓上川普…白宮防疫小組協調員柏克斯消失幕前

白宮抗疫小組成員柏克斯。(美聯社)

白宮 防疫工作小組協調員柏克斯(Deborah Birx)最近消失在白宮記者會及媒體版面，她仍有抗疫小組頭銜，卻因立場與川普 及川普政府相悖而決定走訪各地調查實情並與當地官員專家會談，蒐羅不同意見。

國會山報(The Hill)報導，柏克斯自6月底迄今走訪36州、27所大專院校，會見各州、地區及大學領袖，諮商遏止疫情 擴散的建議，蒐集各地不同的情況。

曾與柏克斯共事的白宮抗疫小組前顧問奧莉薇亞‧特洛耶(Olivia Troye)說，柏克斯目前已轉為批評川普，白宮官員不滿柏克斯充斥數據的簡報，凸顯疫情加重的熱點和難以控制病毒擴散的區域。

特洛耶說，部分官員甚至在柏克斯釋出與白宮背道而馳的訊息時翻白眼。

柏克斯最後一次現身，是8月初亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)到訪白宮橢圓辦公室時。

消息人士透露，種種挫折讓柏克斯啟程會見地方領袖與官員。

「這是合宜的，因為他們不想要她在白宮，不想讓她站上講台」；7月離開白宮的特洛耶說：「但在許多方面，這樣對她更好。」

官員表示，遠離白宮讓柏克斯更如魚得水，不用處理政治瑣事，她之前常被批評公開讚揚川普卻私下討論疫情的嚴重性。

柏克斯的境遇，再次凸顯川普在疫情初期，只選擇對他有利的防疫專家。

柏克斯如今加入國家過敏和傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)、聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)和公衛署長(Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)的行列，他們都因為提出逆耳忠言而被川普討厭；沒有傳染病學背景的醫師阿特拉斯(Scott Atlas)以疫情顧問身分加入白宮抗疫小組，但他的社區抗體理論引發爭議。

不同於淡出白宮的佛奇轉戰電視圈，柏克斯幾乎消失在螢光幕前；白宮副發言人莎拉‧馬休斯(Sarah Matthews)強調，柏克斯仍然領導白宮抗疫小組，且是小組重要的意見領袖，她只是親訪各地會見州長及地方公衛官員，提供聯邦建議和協助。