2月關稅進帳 去年的3.5倍 國防支出也大增

國會預算辦公室近日公布2月的預算審查報告，內容顯示美國的關稅 收入大幅成長，2月進口稅進帳190億美元，約是去年同期的3.5倍；過去五個月的關稅收入也相當可觀，進口稅總額是去年同期的逾四倍之多。

國會預算辦公室9日公布2月預算審查報告，預估聯邦政府2月收入為3140億美元，較去年2月增加170億美元；報告並指出，2月收入成長大多歸功於進口稅的增長，共190億美元，約為去年同期的3.5倍。

此外，所得稅的部分增加70億美元，不過企業稅則減少110億美元。

預算審查報告也點出，自去年10月開始到今年2月，進口稅是去年同期的四倍之多，增加1090億美元，不過報告也提到，在最高法院2月20日的裁決之後，川普 政府已停止徵收2025年起徵的部分關稅，而川普政府此後也針對各國商品開徵新的關稅。

據了解，川普政府近期援引「1974年貿易法」中的第122條款，針對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，為期150天；此外，美國貿易代表署近日也援引「1974年貿易法案」的301條款，針對包含中國、日本、南韓和台灣在內等16國展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅。

雖然2月收入較去年同期增加，但支出也較去年同期增加180億美元，達到6210億美元，其中值得注意的是，在社會保障、醫療補助和醫療保險 之外，國防部也占支出大宗，一共增加60億美元；過去五個月以來，國防部支出較去年同期增加140億美元；報告指出，增加的支出主要集中在軍事人員的開支上。

報告並指出，聯邦政府光是上個月就短缺3080億美元，並在過去五個月以來，增加1兆元的赤字，等於每周需要借貸500億元。