川普拚保住已收的1330億關稅 退稅將打模糊戰

川普政府正在為保住從進口商徵收的「1330多億元關稅」這筆錢而打一場模糊戰；圖為最早追討關稅的企業聯邦快遞。(美聯社)

知情人士向政治新聞網POLITICO透露，最高法院裁決川普 透過行政命令徵收關稅 違法後，川普政府正展開另一場「關稅保衛戰」，期望能夠保留部分乃至大部分關稅收入。初步構想是制定法律策略，包括阻止企業申請退還稅款，阻止政府退還這筆款項，又或至少保留部分關稅收入。

這些人士說，政府可能制定一套新的關稅法規，聲稱過去一年徵收的關稅是合法的。另一名人士透露，另一項方案就是，若商界同意將部分應退還稅款上繳政府，就可優先獲退款而避免漫長等待。

由於最高法院大法官在裁決時未說明如何退還稅款，就連川普本人也感到困惑。因此消息人士說，川普會利用法院未就如何處理稅款做出裁決，製造一個模糊局面。

川普必須保住從進口商徵收1330多億元的關稅，避免聯邦政府財政狀況遭受突如其來的衝擊，同時又要安撫那些對其貿易政策不滿的商界人士。

白宮、財政部、商務部、美國貿易代表辦公室以及負責透過海關及邊境 保護局(CBP)徵收關稅的國土安全部，對此均未有置評。

但可以肯定的是，川普政府任何拖延退款的策略，一定會受到法律挑戰，尤其會遭到民主黨的政治攻擊。

川普政府考慮透過制定法律手段來保留稅款，貿易律師及海關專家們也持懷疑態度。而且，這種策略都非常棘手，因為負責制定退款方案的國際貿易法院法官，會極仔細審查任何規避退稅的措施。

司法部去年在提交給法院的文件中曾承諾，如果政府在關稅案件中敗訴，將向提起訴訟的企業退還已繳納的關稅費用，並支付利息。

「川普試圖營造一種模糊的印象，讓人覺得法院尚未決定該如何處理這筆錢，」一名知情者表示，正常的退款程序大約需要兩年半的時間，這讓政府「在大約兩年內，不會真正面臨外界質疑是否真心打算歸還這筆款項。」