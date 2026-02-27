好市多、固特異加入法律戰 逾1800家公司向川普討關稅

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統的對等關稅遭最高院裁定違法後，國際貿易法院在受理關稅訴訟時，可能讓所有進口商參與退款流程。圖為位於曼哈頓下城聯邦廣場的國貿法院。(本報資料照片)
川普關稅政策生效後10個月內，為國庫進帳至少1300億元，但本月20日被聯邦最高法院推翻，許多企業紛紛企圖透過司法程序討回關稅，累計已有1800家公司提告。

華爾街日報(WSJ)報導，高院推翻關稅政策後，聯邦快遞(FedEx)等數十家公司馬上向法院提告要求退還稅款，迄今為止，至少有1800家公司加入訴訟行列，多數是在裁決出爐前就提告，包括好市多(Costco Wholesale)、固特異輪胎(Goodyear Tire)以及巴諾書店(Barnes & Noble)等知名大企業。

代表進口商提告的聯邦訴訟律師塞利格曼(Matthew Seligman)指出：「我們現在面臨的訴訟規模堪比石棉訴訟案。」數十年來石棉造成的傷害累計數千起官司，相較之下，所有關稅訴訟「幾乎同時發生」。

法院文件顯示，截至去年12月10日，至少有30萬1000家進口商受川普關稅政策拖累，不過川普政府似乎有意拖延，川普本人表示：「(退稅) 這事還沒討論過，我們最終可能要為此打五年官司。」還有財政部長貝森特(Scott Bessent)也把責任推給司法：「案件既然已提交法院，我們就無能為力，我們會服從法院命令。」

由於退稅官司恐曠日廢時，一般企業興趣缺缺，華府Mercantile Logistics & International Trade報關員丹尼斯(Kimberly Daniels)坦言，已有20位客戶尋求退還2200元至700萬元不等關稅，但是只有一家規模最大的上市公司提出訴訟，其他公司沒有財力聘律師。

律師表示，受理關稅訴訟的國際貿易法院(Court of International Trade，CIT)可能讓所有進口商參與退款流程，而提告的企業只是提高更快獲得退稅的成功率。大型法律事務所Foley & Lardner合夥人胡西辛(Greg Husisian)透露：「國際貿易法院可能會在發回重審時，設立某種由法院監督的程序，以建立額外機制(讓原告)更快獲得救濟。」

關稅 川普 退稅

