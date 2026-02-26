葛里爾：美對中關稅無意再升高

我的頻道

編譯陳苓／綜合報導
川普總統（左）即將訪問中國，貿易代表葛里爾(右)說，美方不打算提高對中國的關稅；圖中為商務部長盧特尼克。(美聯社)
川普總統（左）即將訪問中國，貿易代表葛里爾(右)說，美方不打算提高對中國的關稅；圖中為商務部長盧特尼克。(美聯社)

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)25日表示，最高法院裁定川普關稅違法後，川普打算對中國的關稅稅率保持穩定，但最終或許會進一步調高其他國家的關稅稅率。

葛里爾向福斯商業台(Fox)表示，視產品而定，美國尋求對中國關稅稅率維持在35%-50%的區間。葛里爾說：「預計關稅會維持在這個幅度，無意繼續升高，打算遵守先前的協定」。川普預計在3月底或4月初會見中國國家主席習近平，討論延長美中貿易休兵事宜。

白宮官員日前向媒體表示，川普總統將於3月31日至4月2日訪問中國。中國外交部發言人毛寧25日說，中美雙方就川普訪中事宜「保持著溝通」，但關於上述具體問題，中方目前「沒有可以提供的信息」。

葛里爾同時表示，有些國家的最終關稅稅率，可能高於15%。川普當局依法能開徵的關稅稅率，最高為15%，最長能徵收150天。官員表示，將利用這段時間，引用其他權力重建川普先前的關稅稅率，如301條款、232條款等。

他說，預料措施會有連貫性，即便現在關稅為10%，一些國家將升至15%，有些國家的稅率可能更高。

葛里爾說明，緊急關稅措施被最高法院推翻後，政府計畫以新關稅取而代之，包括根據1974年貿易法第122條所施行的臨時關稅，這項臨時關稅已生效，初步稅率為10%，新關稅與既有貿易協議不衝突。

據彭博報導，葛里爾指出，美國尋求將對中國商品的關稅維持在35%至50%區間，具體稅率視產品而定。

另外，葛里爾當天亦提到，川普政府擬依據1962年貿易擴張法第232條，藉由加徵關稅來保護戰略產業，將持續以國家安全為由進行貿易調查，商務部正在努力當中。

美國貿易代表葛里爾說，美方不打算提高對中國的關稅。(路透)
美國貿易代表葛里爾說，美方不打算提高對中國的關稅。(路透)
川普總統（左）即將訪問中國，貿易代表葛里爾(右)說，美方不打算提高對中國的關稅；...
川普總統（左）即將訪問中國，貿易代表葛里爾(右)說，美方不打算提高對中國的關稅；圖中為商務部長盧特尼克。(路透)
美國貿易代表葛里爾說，美方不打算對中國提高關稅。(路透)
美國貿易代表葛里爾說，美方不打算對中國提高關稅。(路透)

