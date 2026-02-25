我的頻道

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

15%新關稅到期後想延長 恐遭國會擋下

編譯高詣軒／綜合報導

聯邦最高法院上周判決推翻總統川普的對等關稅，川普改用1974年「貿易法」第122條款，對全球加徵15%新關稅150天，續行與否取決於國會。華府Politico在23日引述三位匿名知情人士報導，幾位資深共和黨人私下透露，他們將無足夠支持延續上述新關稅。

另外，共和黨籍聯邦眾院議長強生23日說，在上述判決出爐後，國會不太可能通過任何法案讓川普的關稅議程明文化，「我認為在立法層面，就關稅走向找到共識將是一項挑戰」。

貝肯等6名眾議院的共和黨人2月稍早曾加入民主黨人，投票撤銷川普對加拿大商品開徵的關稅。貝肯說，今年將舉行期中選舉，川普的關稅正拖累共和黨。貝肯還預測，川普近期開徵的新關稅最終將在法院受挫。

參院的幾名民主黨人23日也矢言，今年稍晚將阻止122條款關稅延長。Politico說，鑒於延長122條款關稅必須在參院獲得60席支持，民主黨有能力加以阻擋。

民主黨人也說，將透過推動新法等方式，要求政府退還已遭聯邦最高法院判決不合法的關稅。對退稅問題，強生說，白宮將釐清此事，「我們要給他們時間和空間」，目前眾院不用介入。 

關稅 川普 民主黨

川普創最長國情咨文 紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提盟友

企業要求退還關稅 FedEx開第一槍 律師分析：政府勝算不高

川普喊15%關稅 實際生效僅10% 貿易國、大小商家一片亂

直播／川普國情咨文 喊辦好奧運、世界盃

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

美眾議院議長強生 邀黎智英女兒出席國情咨文演說

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

