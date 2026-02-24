IEEPA關稅24日停收 15%新關稅生效…川普警告各國「別玩把戲」

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
政府根據最高法院裁決，自24日起停徵對等關稅；但一方面又依據川普總統指示，開徵全球15%的關稅，至於細節，仍不清楚。（路透）
川普總統去年援引「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)對全球貿易夥伴開徵關稅，上周遭最高法院裁定違憲之後，海關與邊境保護局(CBP)宣布，美東時間2026年2月24日零時起進入消費市場或從倉庫取貨進入消費市場的貨品，不再徵收IEEPA關稅。

海關與邊境保護局23日在給貨運業者的「貨運系統訊息服務」(Cargo Systems Messaging Service)系統發布通知指出，所有川普IEEPA關稅的關稅代碼都將停用。

關稅政策20日被最高法院推翻當天，相隔幾小時之後川普便宣布根據1974年貿易法(Trade Act )第122條(Section 122)開徵全球關稅(global tariff)10%，21日川普在社群媒體發文將關稅加碼提高到15%。

貿易法第122條允許總統徵收最高15%的關稅以因應貿易逆差，期限最長150天，150天期滿之後，若要延長必須經過國會批准。

根據白宮20日公布的事實清單(fact sheet)，新關稅將於美東時間24日零時1分生效。川普21日社群媒體發文寫道，15%新關稅「立即生效」(effective immediately)，但白宮並未對事實清單公布的生效日期做出修改。

川普23日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)陸續發文，警告各國別想退出已跟美國簽署的貿易協定，否則將援引貿易法祭出更高額關稅。他表示，可能對貿易夥伴收取許可費(license fees)。

川普寫道：「任何國家若想利用最高法院的荒謬判決玩把戲，尤其是那些多年、甚至數十年一直在對美國占便宜的國家，將面臨更高額、更糟糕的關稅。」

華爾街日報23日晚獨家報導，知情人士說，關稅政策在最高法院遭遇挫敗之後，川普現正考慮對六種產業徵收新的國家安全關稅(national security tariffs)，包括大型電池、鑄鐵及鐵製配件、塑料管線、工業化學物質、電網與電訊設備。

報導指出，國安關稅法源為1962年貿易擴張法(Trade Expansion Act)第232條(Section 232)，條款賦予總統基於國安風險徵收關稅的龐大權力；232條款關稅將與川普日前宣布的15%關稅、貿易法第301條(Section 301)關稅等分開。川普二度執政後根據232條款對鋼、鋁、銅、車輛與汽車零件徵收關稅，不受上周最高法院裁決影響。

川普總統（左）和商務部長盧特尼克（右）去年4月2日向各國開徵對等關稅，但不到一年...
川普總統（左）和商務部長盧特尼克（右）去年4月2日向各國開徵對等關稅，但不到一年，被最高法院判決違法。（路透）

