急開7小時會議因應 台：川普新關稅衝擊台美已達成協議

台灣行政院副院長鄭麗君。（本報資料照片）

台灣與美國日前才高調宣布達成關稅 協定，美國最高法院20日就裁決川普 總統的對等關稅無效。台灣行政院副院長鄭麗君24日在記者會上坦言，川普政府新根據貿易法第122條提出的15%關稅稅率，相對台美已達成的貿易協議(ART)的衝擊是相對不利的。

鄭麗君表示，政府已向美方詢問溝通，美方表示會在後續研議後，再通知各國。她也說，相關文本及評估，會在確定後送交立法院審議。鄭麗君說，政府會在已取得的優勢下與美方繼續談判，以爭取最大利益的核心目標不變。

台灣在野黨要求政府盡速說明具體作法，台灣行政院長卓榮泰表示，行政團隊21日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（MOU）及232最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

在野黨國民黨 主席鄭麗文表示，美國最高法院已宣告關稅協議違法，等於是自始無效，不確定性會繼續延續下去，希望賴政府盡快採取具體做法，給大家一個說法。國民黨立院黨團總召傅崐萁也說，至今未聽到賴清德總統對此事的因應方法，行政院也一片靜默，如何為國人與產業爭取最大權益？

台灣機械公會理事長莊大立表示，美國進口商品15%關稅再疊加各國原本基礎關稅，等於「一切回到原點」。他建議政府不妨趁此機會爭取與美方簽署「類自由貿易協定（FTA）」，讓雙方都能享有更優惠的關稅。

莊大立指出，台灣機械產品目前基礎稅率約在5%以內，日本、南韓有簽定個別關稅協議，幾乎所有產品都是零關稅。以綜合加工機為例，台灣輸美關稅稅率為4.2%，日韓則為零，加上15%關稅後，台灣為19.2%，日、韓為15%。他也指出，在美國市場，台灣機械產品競爭力將相對弱於當地廠商。