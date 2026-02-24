民主黨參議員提案 要求聯邦180天內退關稅並付利息

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導

聯邦最高法院上周推翻川普政府關稅政策，意味著原本徵收的關稅違法，因此參院三位民主黨人提出法案，呼籲政府開始退還約1750億元的關稅收入。

根據美聯社報導，聯邦參院三位民主黨籍議員懷登(Ron Wyden，俄勒岡)、馬基(Ed Markey，麻州)以及夏亨(Jeanne Shaheen，新罕布夏)23日共同公布一項草案，要求海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)在180天內退還關稅並支付退款利息。

同時該草案將優先向小型企業退款，並鼓勵進口商、批發商和大型公司將退回的稅款轉給客戶，懷登表示：「川普非法關稅政策已經對美國家庭、中小企業和製造商造成長久傷害，他們因川普新關稅飽受一波又一波的重創。」

夏亨表示，要修復關稅造成的物價上漲等傷害，首先「要讓川普退還國人被迫繳納的非法關稅」，馬基也強調，中小型企業通常資源匱乏，而且「退稅流程對企業來說，可能極其困難且耗費時間」。

聯邦高院20日推翻川普關稅政策，堪稱川普2.0執政最大挫敗，加上11月期中選舉，民主黨人趁機全面施壓，不過白宮發言人德賽(Kush Desai)仍堅稱：「川普總統透過關稅政策具體兌現承諾，民主黨人只會空談，自然擼起袖子破壞川普總統和國人利益，實在令人悲哀，但也在意料中。」

相較於民主黨人積極推動退稅，原本計畫通過川普去年簽署的所得稅減免法，以保住參眾兩院多數席次的共和黨人如今進退兩難，還有財政部長貝森特(Scott Bessent)22日受訪時強調，聯邦高院裁決並未涉及退稅，主張任何退稅必須經由法院訴訟裁定，而非總統一個人說了算：「這並非由政府決定，而是應由下級法院決定。」

根據賓州大學華頓商學院預算模型(Penn Wharton Budget Model)估計，退稅總額高達1750億元，相當於美國家庭平均每戶損失1300元，而且關稅成本透過多種形式滲透經濟體系，包括少數消費者直接繳稅、進口商間接轉嫁或自行承擔成本等，因此退款方案棘手且耗時。

關稅 川普 退稅

