川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

編譯季晶晶／綜合外電
最高法院推翻緊急關稅後，川普警告對美貿易協議「耍花招」的國家將被加重課稅，國會則要求180天內全額退還違法關稅。（路透）
最高法院推翻緊急關稅後，川普警告對美貿易協議「耍花招」的國家將被加重課稅，國會則要求180天內全額退還違法關稅。（路透）

美國總統川普在最高法院推翻其緊急關稅措施後，強硬回擊，警告任何試圖在貿易協議上「耍花招」的國家，將面臨遠比原先協議更嚴厲的高額關稅，並揚言可能加徵新的許可費。參議院民主黨人則提出法案，要求政府退還遭裁定違法的關稅收入。

川普在社群平台Truth Social連續發文，抨擊最高法院裁決「荒謬」。法院日前裁定，他依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的全面關稅違法。不過川普強調，裁決同時確認他可依其他法律授權課徵關稅，且方式將「更強而有力，且更具法律確定性」。他並暗示，可能對貿易夥伴徵收新的許可費，但未說明細節。

在布魯塞爾，歐洲議會決定延後表決歐盟與美國的貿易協議。此前川普依據《1974年貿易法》第122條，將原先宣布的10%臨時關稅上調至15%，達法定上限，適用於所有國家進口商品。新關稅將於美東時間周二凌晨生效；同一時間，美國海關與邊境保護局（CBP）將停止徵收已被裁定違法的IEEPA關稅。

與此同時，聯邦快遞（FedEx）等企業在最高法院裁決後數日內迅速向國際貿易法院提起訴訟，要求美國政府全額退還已支付的非法關稅。目前累積的退稅訴訟已超過1500件，潛在涉案進口商逾30萬家。

針對潛在的鉅額退款，川普表示此事「可能還要再打兩年官司」，顯示政府未必支持全面退還。然而，司法部過去在國際貿易法院的陳述，可能使行政部門面臨「司法禁反言」原則的限制。去年關稅首次被裁定違法時，政府曾以「可事後退款並附利息」為由，說服法院允許在訴訟期間繼續徵稅，並在文件中寫明，若原告勝訴「必將獲得退款及利息」。法院隨後指出，政府不得在敗訴後採取相反立場。

貿易律師指出，儘管政府可能主張限制退款資格或設計繁瑣的退款申請程序以減少財務衝擊，但基於先前對法院的承諾，要在法律上全面反對退款將極為困難。

另一方面，22名參議院民主黨人提出新法案，要求政府在180天內全額退還依IEEPA徵收的關稅並支付利息，且優先退給小企業。該案在共和黨掌控的國會前景未明。參議院多數黨領袖圖恩未表態，眾議院議長約翰遜則稱，這是史無前例的情況，應由白宮處理。

根據賓州大學華頓商學院預算模型估算，可能面臨退還的關稅總額超過1750億美元。

關稅 川普 參議院

