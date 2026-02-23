歐盟硬起來 拒絕川普加徵新關稅

歐盟態度強硬，拒絕接受川普新加徵的15%關稅，圖為歐盟貿易專員塞夫柯維奇。(路透)

聯邦最高法院裁決川普 總統無權實施對等關稅 ，川普提出15%稅率的替代方案之後，歐盟 顯然已對美國總統貿易政策的善變失去耐性，22日措辭強硬要求川普政府遵守去年與其達成的貿易協議，強調「協議就是協議」。

歐盟執委會22日發表聲明表示，「當前情況不利於實現雙方在去年貿易協議聯合聲明中所宣示的『公平、平衡和互惠』跨大西洋貿易和投資。」歐盟執委會表示，「協議就是協議。」

歐盟執委會同時也表示，「歐盟委員會要求美國就最高法院最近對『國際緊急經濟權力法』（IEEPA）作出的裁決，全面明確說明其計畫的因應措施。」

歐盟執委會此一聲明的措辭遠比其20日的回應要強烈。執委會20日僅表示會研究最高法院判決的結果，並且繼續與川普政府保持密切聯繫。

最高法院20日推翻川普總統援引IEEPA來課徵對等關稅的政策。川普總統隨後宣布引用貿易法122條對全球進口商品課徵10%的關稅，然而一天之後又改口表示改為課徵15%的關稅。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)21日與美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)舉行會談。塞夫柯維奇表示，關稅變化無常只會對全球市場帶來混亂，並且打擊市場信心。

歐盟與美國去年達成的貿易協議是除鋼鐵等已課徵其他項目關稅的商品外，美國對大多數歐盟商品徵收15%的關稅。該協議還允許對飛機及其零件等部分產品實施零關稅。歐盟同意取消對許多美國商品的進口關稅，並撤回了以更高關稅進行報復的威脅。

根據Global Trade Alert的分析，川普援引122條對全球進口商品徵15%的關稅，為期150日，短期內或可減輕巴西、中國與印度的負擔，但是估計會對歐盟關稅有效稅率增加0.8個百分點，至12.5%。

歐洲議會定於24日進行表決，旨在確認一項取消美國工業品和龍蝦關稅的法律。這是歐盟去年夏天與川普政府達成貿易協議中的關鍵承諾。不過有歐盟官員表示，這項表決案應該暫擱，以待美國貿易政策明朗化。