我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

關稅大戰變混戰 印度暫緩來美簽貿易協議

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在川普總統突然提高對全球加徵關稅的稅率至15%後，全球政府與企業領袖周末加班急商對策，各國政府大多審慎回應，預料將採觀望態度，不會撤銷或重新協商之前與美國簽署的貿易協議，企業界則忙著啟動申請退稅、釐清哪些產品會受到新關稅影響等。

除歐盟在周日表態不接受新加徵的關稅外，南韓等多個經濟體周末都緊急召開協調會議，日本表示將先仔細研究川普政府的回應內容，做出適當反應，澳洲表示將評估所有因應選項，法國表示歐盟有反擊川普關稅的工具，但會先檢視後續發展再統一回應。

較特別的是印度，貿易官員將延後前往美國敲定貿易協議的行程。智庫印度之橋創辦人達塔尼表示，這項判決可能提供給印度放鬆油門的空間，或許會等待法律對新關稅的挑戰，或11月美國期中選舉之後權力均勢轉變。

不過，分析師與法律專家都表示，各國政府不太可能撤銷之前與美國簽署的貿易協議，因為擔心白宮可能採取報復行動，而且美國在國防與安全等其他領域依然擁有龐大籌碼。

國際商會副秘書長威爾森表示，最高法院的判決雖引發對於貿易協議存續的質疑，但不代表這些協議近期就會崩毀，「從我最近與各國政府的對話，我們預期不會有任何國家立刻背離近月來締結的協議」。

不過，一些協議的進度可能會延後，直到法律面情勢更清楚。瑞士洛桑IMD商學院地緣與戰略教授艾夫尼特表示，最高法院的判決不會削弱美國政府擁有的籌碼，且美國政府將不斷提出新威脅，「對目前正在與美國談判，或達成初步協議的國家而言，在150天高關稅屆滿之後，美國的威脅仍將壓迫外國讓步，而且必然會更密集」。

這也必將引發企業營運的混亂，首先是除了能否向政府申請退稅外，也可能面臨下游客戶與消費者的退款要求，其次是釐清進口產品各自須繳納的關稅，以及是否要像去年般提前進貨，以規避可能更高的關稅等。

世報陪您半世紀

關稅 貿易協議 印度

上一則

阿曼證實美伊周四日內瓦再談 傳伊朗願讓步核計畫

下一則

關稅政策遇挫敗 美貿易代表喊話：已簽署的協議不變

延伸閱讀

川普漲關稅 歐盟開第一槍強硬表態後 傳印度延後簽協議

川普漲關稅 歐盟開第一槍強硬表態後 傳印度延後簽協議
川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬
白宮警告貿易夥伴履行協議 官員：關稅正在「起死回生」

白宮警告貿易夥伴履行協議 官員：關稅正在「起死回生」
川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施

川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋