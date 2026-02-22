白宮警告貿易夥伴履行協議 官員：關稅正在「起死回生」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
川普總統（左）20日在白宮就最高法院裁決發表談話，商務部長盧特尼克（中）與貿易代表葛里爾（右）出席。（美聯社）
川普總統的對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，川普政府22日釋出在關稅戰上不會收手的訊號，警告貿易夥伴履行已談好的對美協議，並預告啟動貿易調查，有可能對亞洲國家祭出更高關稅。川普經貿官員直言，正設法讓多項嚴厲關稅「起死回生」，且這些做法在法律上更站得住腳，「川普的關稅貿易政策並未改變」。

紐約時報報導，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）22日受訪美國廣播公司新聞網節目「本周」（This Week）表示，川普多年主打以關稅保護美國產業的政策「沒有改變」。川普政府將依照1974年貿易法第122條與第301條實施貿易調查與關稅，並以第301條維持對中國和巴西的不公平貿易行為調查。

葛里爾表示，綜合這些作法可在最高法院否定緊急權力關稅後，改以更具法律耐久性的途徑「重建」原本按國別課徵的關稅清單。他強調，替代做法「非常耐用」，並指出大法官在其他方面也賦予川普貿易權限，必要時甚至可為達成目標而祭出禁運措施。

同時，彭博資訊報導，美國正敦促貿易夥伴在川普重整旗鼓時，維持履行對美協議。葛里爾22日受訪哥倫比亞廣播公司稱，「希望夥伴明白這些會是好協議，美國會履行協議，也期待我們的夥伴比照履行」。

財政部長貝森特22日受訪CNN表示，川普政府對今年關稅收入的預估不變，且外國貿易夥伴已表達希望維持既有對美協議不受影響。他形容新的15%全球關稅只是「橋梁」，用以銜接今年稍後將推出、較具持久性的關稅措施。

問及逾1000億美元的關稅退款時，貝森特表示可能需等上數月，「且由下級法院裁定，不由政府決定」。

白宮雖強調關稅策略未受挫，但美國貿易政策再度急轉，已在全球引發混亂與不確定性，衝擊金融市場並加深經濟壓力。隨著川普在最高法院敗訴，先前關稅收入及由此促成的對外協議也蒙上陰影；歐盟官員甚至暗示，可能暫緩批准去年與華府談成的協議。

另一方面，川普預計4月訪中，貿易變數尤為突出，美中去年才談成貿易休兵。對此葛里爾在「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）受訪稱，仍對川習會相當樂觀，強調「重點不是要跟中國打架」，而是要「確保中國遵守」其貿易承諾。

