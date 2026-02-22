我的頻道

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝光「他反問幕僚1句話」

南加州離島這個小鎮 買車要等25年

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日在白宮舉行記者會，回應聯邦最高法院推翻對等關稅法源案。（歐新社）
美國總統川普20日在白宮舉行記者會，回應聯邦最高法院推翻對等關稅法源案。（歐新社）

美國總統川普對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，華爾街日報引述知情人士透露，當時正在閉門會議的川普收到幕僚遞上的紙條、得知消息的第一反應是，反問幕僚一句「所以敗訴了？」

川普去年援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對超過百國課徵對等關稅，聯邦最高法院20日以6比3票否決川普徵收關稅的手段。他當天隨即宣布，將利用其他法源加徵為期150天的10%全球性關稅；不到24小時，川普21日又在社群宣布，加碼關稅稅率至15%。

華爾街日報報導，最高法院公布對等關稅案裁決時，川普正在白宮和各州州長開閉門會議，一名貿易領域幕僚遞了一張紙條告知消息。

根據在場多名知情人士，川普看完紙條問了這名幕僚：「所以敗訴了？」（So it's a loss, then?）

知情人士並轉述，川普隨後明白將判決結果告訴這些州長，他表面看似冷靜，內心怒火中燒。川普不久就提前結束會議，並開記者會痛批該裁決是「對國家的恥辱」，大法官「丟臉丟到家」且「對憲法不忠」，根本是「走狗」。

報導描述，白宮簡報室為川普記者會刻意調暗燈光，呼應他一貫重視舞台效果的作風，只見他神情憤怒、態度強硬，將怒火發在2名由他提名、卻投票推翻關稅的保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）；他稱同樣由他任命、不同意推翻對等關稅的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）是「天才」。

這項裁定被視為川普第二任期最具分量的司法挫敗之一，重擊他以關稅作為核心工具的經濟路線。消息人士指出，白宮近月已為可能敗訴預作準備，部分高層長期不看好勝訴。

川普 關稅 白宮

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

