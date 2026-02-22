我的頻道

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

編譯俞仲慈／綜合報導
川普關稅政策踢到鐵板，白宮重申廢除800元以下小額包裹免稅政策，堅持阻擋數十億元低價商品利用免稅優惠流入美國市場。圖為美國郵政管理局人員正在處理包裹。 （路透）
川普關稅政策踢到鐵板，白宮重申廢除800元以下小額包裹免稅政策，堅持阻擋數十億元低價商品利用免稅優惠流入美國市場。圖為美國郵政管理局人員正在處理包裹。 （路透）

聯邦最高法院讓總統川普關稅政策踢到鐵板，不過白宮不服輸並重申廢除800元以下小額包裹免稅政策，堅持阻擋數十億元低價商品利用免稅優惠流入美國市場。

根據紐約時報(NY Times)報導，聯邦高院裁決雖未直接觸及「微量免稅」原則，卻似乎成為推翻川普政府終止「最低限度豁免」的法律依據之一，為低成本進口貨物免稅重新打開大門。

因此裁決出爐數小時後，川普簽署一項行政命令，宣稱低價貨物進口恐帶來國家緊急狀態，重申廢除800元以下小額包裹免稅政策，川普政府已於去年5月和7月先後取消對中國以及全球商品的關稅豁免。

「最低限度豁免」原本為了減少海關人員處理進口貨物的時間與成本，實施近一個世紀以來幾經調整，於2016年將豁免門檻從200元提高至800元，於是數百萬件包裹直接從中國工廠免稅進入美國消費者手中，就連芬太尼等鴉片類藥物也開始流入國內。

與此同時，消費者熱中透過網購平台例如Shein和Temu等應用程式採購中國製廉價商品，就連美國進口商也依賴這項豁免政策，透過eBay和亞馬遜(Amazon)等將中國製造供應鏈產品直接輸入美國，然後在平台Etsy與Shopify上架銷售。

倡導減稅智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)資深經濟學家杜蘭特(Alex Durante)表示，過去一年來，企業不斷因應「微量免稅」帶來的混亂，如今又面臨新挑戰：「關稅政策的不確定性仍普遍存在，就某些方面而言，現在的情況甚至更糟。」

儘管聯邦高院裁決被視為可能提振中國對美出口的新契機，不過去年7月簽署生效的「大又美法」(big beautiful bill)廢除先前最低限額豁免的條款訂於2027年7月生效，顯示中國製造業仍須全力因應川普政府貿易政策的變化莫測，復旦大學美國研究中心副主任宋國友(Song Guoyou)直言：「對中國企業而言，川普政府政策的不確定性始終存在。」此外歐盟也針對中國製造業祭出更嚴格政策，計畫從7月起對價值低於150歐元包裹徵收統一費用。

