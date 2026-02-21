川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

總統川普去年實施的大多數關稅20日遭最高法院判決違法，但阻止不了川普繼續揮舞關稅大棒。（歐新社）

總統川普 去年實施的大多數關稅 20日遭最高法院判決違法，雖阻止不了川普繼續揮舞關稅大棒，但勢必削弱他掌握的貿易談判籌碼，而企業、金融市場和全球經濟則面臨不確定性捲土重來的挑戰。

彭博資訊報導，美國最高法院20日以6比3票數，判決川普2.0大多數關稅違法。數小時後，川普宣布課徵10%的新關稅，並揚言動用其他權力維持關稅政策。但專家指出，即使川普另闢蹊徑，替代措施將受制於法律約束和複雜的程序，不如「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）那般運用自如。

前美國貿易代表傅洛曼說：「我們得知10%的新關稅將實施150天，之後會發生何事不得而知...到那時，川普必須做決定，要不要在期中選舉只剩兩、三個月時，祭出新一輪關稅。美國民意十分清楚：他們相信關稅正導致負擔能力危機，因而反對關稅。」

歐、日得意外收穫 關稅有望從15%砍到10%

白宮 預期，川普與外國敲定的貿易協議大多數可望維持。但理由或許是最高法院給他們談判籌碼——歐盟、日本等已和美國議定15%關稅的經濟體，如今稅率可能砍到10%。

傅洛曼指出，基於這個「意外收穫」，許多國家不太可能鬧意見。

對川普顯然是打擊 但也可能是轉機

不過，川普第一任的白宮國際經濟政策顧問埃森斯塔特指出，最高法院的判決將「限制川普迅速動用關稅處理地緣政治事件的能力」。

但從另一方面來看，此判決也給川普下台階——趁機取消更多引起民怨沸騰的關稅措施。川普眼看民調支持率直直落，去年第4季美國經濟又減緩，近幾個月來已著手調整關稅，設法降低關稅對咖啡這類消費品價格的影響。

新關稅掀不確定性 Fed利率決策複雜化

但對經濟、企業和金融市場而言，此判決意味著令人忐忑不安的不確定性將捲土重來，因為川普將來徵收新關稅的時機、適用範圍、稅率多高，全是新的未知數。

川普除了宣布援引「1974年貿易法」第122條實施150天基本關稅外，也揚言根據該法第301條和第232條啟動額外調查，如查明確有危害國家安全之虞，可能祭出關稅，一如先前實施的進口汽車和鋼鐵關稅。

再者，數百億美元關稅退款會對通膨、聘僱和企業投資有何影響，也尚待觀察，可能讓聯準會（Fed）往後的利率路徑更朦朧不清。