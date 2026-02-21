我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲

納蘇郡警助ICE執法 紐約州法院裁定合法

川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普去年實施的大多數關稅20日遭最高法院判決違法，但阻止不了川普繼續揮舞關稅大棒。（歐新社）
總統川普去年實施的大多數關稅20日遭最高法院判決違法，但阻止不了川普繼續揮舞關稅大棒。（歐新社）

總統川普去年實施的大多數關稅20日遭最高法院判決違法，雖阻止不了川普繼續揮舞關稅大棒，但勢必削弱他掌握的貿易談判籌碼，而企業、金融市場和全球經濟則面臨不確定性捲土重來的挑戰。

彭博資訊報導，美國最高法院20日以6比3票數，判決川普2.0大多數關稅違法。數小時後，川普宣布課徵10%的新關稅，並揚言動用其他權力維持關稅政策。但專家指出，即使川普另闢蹊徑，替代措施將受制於法律約束和複雜的程序，不如「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）那般運用自如。

前美國貿易代表傅洛曼說：「我們得知10%的新關稅將實施150天，之後會發生何事不得而知...到那時，川普必須做決定，要不要在期中選舉只剩兩、三個月時，祭出新一輪關稅。美國民意十分清楚：他們相信關稅正導致負擔能力危機，因而反對關稅。」

歐、日得意外收穫 關稅有望從15%砍到10%

白宮預期，川普與外國敲定的貿易協議大多數可望維持。但理由或許是最高法院給他們談判籌碼——歐盟、日本等已和美國議定15%關稅的經濟體，如今稅率可能砍到10%。

傅洛曼指出，基於這個「意外收穫」，許多國家不太可能鬧意見。

對川普顯然是打擊 但也可能是轉機

不過，川普第一任的白宮國際經濟政策顧問埃森斯塔特指出，最高法院的判決將「限制川普迅速動用關稅處理地緣政治事件的能力」。

但從另一方面來看，此判決也給川普下台階——趁機取消更多引起民怨沸騰的關稅措施。川普眼看民調支持率直直落，去年第4季美國經濟又減緩，近幾個月來已著手調整關稅，設法降低關稅對咖啡這類消費品價格的影響。

新關稅掀不確定性 Fed利率決策複雜化

但對經濟、企業和金融市場而言，此判決意味著令人忐忑不安的不確定性將捲土重來，因為川普將來徵收新關稅的時機、適用範圍、稅率多高，全是新的未知數。

川普除了宣布援引「1974年貿易法」第122條實施150天基本關稅外，也揚言根據該法第301條和第232條啟動額外調查，如查明確有危害國家安全之虞，可能祭出關稅，一如先前實施的進口汽車和鋼鐵關稅。

再者，數百億美元關稅退款會對通膨、聘僱和企業投資有何影響，也尚待觀察，可能讓聯準會（Fed）往後的利率路徑更朦朧不清。

世報陪您半世紀

關稅 川普 白宮

上一則

關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席

延伸閱讀

訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢

訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢
川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？

川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？
台灣被賣還幫數鈔票？川與習商對台軍售已違「六項保證」

台灣被賣還幫數鈔票？川與習商對台軍售已違「六項保證」
最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅

最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」