最高院裁定川普關稅違法 民主黨州長要求還錢於民

伊利諾州州長普里茨克今天寄給川普一張發票，要求為伊利諾州家庭退還近90億美元的關稅。(路透資料照)

在最高法院裁定總統川普 的關稅 措施違法後，伊利諾州 州長普里茨克（JB Pritzker）今天寄給川普一張發票，要求為伊利諾州家庭退還近90億美元的關稅。

在最高法院以6比3的票數裁定，川普援引緊急權力來徵收關稅已逾越他的職權後，普里茨克敦促白宮「開立支票」。這些關稅重塑了全球貿易，並推高了國內物價。

這位資深民主黨人寫道：「您的關稅稅收對農民造成了嚴重破壞，激怒了我們的盟友，並讓食品雜貨價格飆漲。」他並警告說，如果沒有得到賠償，可能會採取進一步的法律行動。

在分享給美國媒體的信函中，普里茨克為伊利諾州每個家庭要求約1700美元的退款，這是耶魯大學（Yale University）專家所說去年美國家庭平均支付的關稅金額。

今天稍早，加州州長紐森（Gavin Newsom）也表示，川普關稅所籌集的資金來自美國選民的口袋，理應退還。

他說：「是時候承擔後果了，唐納（川普）。這些關稅不過是一種非法的現金掠奪，推高了物價，傷害勞動家庭，就為了讓你能夠破壞長期的聯盟關係並勒索他們。」

「每一分被非法拿走的錢都必須立即退還，還要加上利息。快吐出來！」

法新社報導，普里茨克和紐森普遍被視為2028年總統大選潛在的民主黨競爭者；他們的要求為一個複雜的法律和經濟現實增添了民粹主義的色彩。

川普於去年4月大張旗鼓地宣布關稅以來，已從進口商那裡籌集了超過1300億美元，其中很大一部分額外成本透過更高的價格轉嫁給消費者。

財政部長貝森特（Scott Bessent）已對一般美國民眾能否獲得直接賠償持懷疑態度。

潛在的還款規模相當龐大。具影響力的賓州大學華頓預算模型（Penn-Wharton Budget Model）估計，退款總額可能達到1750億美元，但目前尚不清楚誰最終會收到這筆錢。

川普本人也承認，任何退款過程都可能需要耗費數年時間。

