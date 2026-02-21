關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席

川普總統在白宮閉門會議上得知關稅敗訴消息，接下來他就在白宮召開記者會反擊，圖為川普離開白宮記者室。(美聯社)

最高法院20日裁定川普 總統援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)課徵關稅 屬違法，這項重大決定削弱了川普經濟政策的核心。川普在白宮剛開始與各州州長舉行閉門會議時收到此消息，在場人士稱川普外表平靜、內心怒火中燒，提前結束會議並離開現場。

華爾街日報報導，會議剛開始，一位貿易顧問就遞給川普一張紙條，川普問他「所以是敗訴了？」接著便在國宴廳告訴面前的州長們，他表面上很平靜，但內心卻怒火中燒，稱這項裁決是個恥辱。他縮短了問答環節，提前離開會議，以準備對裁決的回應。政府官員表示，他的高階幕僚隨後在橢圓形辦公室緊急討論下一步行動。

民主黨籍的康乃狄克州州長拉蒙特(Ned Lamont)說，「我當時覺得川普都要氣炸了」，他當天稍早也參加了與川普的州長會議，他表示川普暗示他還有別的手段來實施關稅。

裁決公布約三小時後，川普在白宮新聞發布室舉行了45分鐘的記者會，首次公開回應了這項裁決。他顯得憤怒且拒絕妥協，譴責了這項裁決，並猛烈抨擊反對關稅措施的保守派大法官 ，稱他們「非常不愛國」，尤其對戈薩奇(Neil Gorsuch)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)這兩位大法官充滿敵意，他們兩人皆由川普提名，卻投票推翻了他的關稅措施，「說實話，我認為這讓他們的家人蒙羞，他們兩個都是。」

川普也讚揚了三位持反對意見的大法官，稱讚他們「堅強、睿智，並且熱愛我們的國家」，還特別提到了他任命的另一位大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，稱他為天才。

近幾個月川普警告說最高法院的裁決「事關生死」，並聲稱若推翻關稅將引發經濟災難。裁決發布的前一天，川普在喬治亞州演講時表示「我已經等了很久很久了」，表達了對法院遲遲未能做出裁決，他感到十分沮喪，「而且法律條文很清楚地表明，我作為總統有權這樣做。」