我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統在白宮閉門會議上得知關稅敗訴消息，接下來他就在白宮召開記者會反擊，圖為川普離開白宮記者室。(美聯社)
川普總統在白宮閉門會議上得知關稅敗訴消息，接下來他就在白宮召開記者會反擊，圖為川普離開白宮記者室。(美聯社)

最高法院20日裁定川普總統援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)課徵關稅屬違法，這項重大決定削弱了川普經濟政策的核心。川普在白宮剛開始與各州州長舉行閉門會議時收到此消息，在場人士稱川普外表平靜、內心怒火中燒，提前結束會議並離開現場。

華爾街日報報導，會議剛開始，一位貿易顧問就遞給川普一張紙條，川普問他「所以是敗訴了？」接著便在國宴廳告訴面前的州長們，他表面上很平靜，但內心卻怒火中燒，稱這項裁決是個恥辱。他縮短了問答環節，提前離開會議，以準備對裁決的回應。政府官員表示，他的高階幕僚隨後在橢圓形辦公室緊急討論下一步行動。

民主黨籍的康乃狄克州州長拉蒙特(Ned Lamont)說，「我當時覺得川普都要氣炸了」，他當天稍早也參加了與川普的州長會議，他表示川普暗示他還有別的手段來實施關稅。

裁決公布約三小時後，川普在白宮新聞發布室舉行了45分鐘的記者會，首次公開回應了這項裁決。他顯得憤怒且拒絕妥協，譴責了這項裁決，並猛烈抨擊反對關稅措施的保守派大法官，稱他們「非常不愛國」，尤其對戈薩奇(Neil Gorsuch)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)這兩位大法官充滿敵意，他們兩人皆由川普提名，卻投票推翻了他的關稅措施，「說實話，我認為這讓他們的家人蒙羞，他們兩個都是。」

川普也讚揚了三位持反對意見的大法官，稱讚他們「堅強、睿智，並且熱愛我們的國家」，還特別提到了他任命的另一位大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，稱他為天才。

近幾個月川普警告說最高法院的裁決「事關生死」，並聲稱若推翻關稅將引發經濟災難。裁決發布的前一天，川普在喬治亞州演講時表示「我已經等了很久很久了」，表達了對法院遲遲未能做出裁決，他感到十分沮喪，「而且法律條文很清楚地表明，我作為總統有權這樣做。」

世報陪您半世紀

川普 關稅 大法官

上一則

川普關稅敗訴 提告的酒商看裁決：像贏得金牌

下一則

最高院判決關稅違法 大法官羅伯茲：IEEPA沒有關稅一詞

延伸閱讀

牽動期中選舉 川普關稅遭最高法院打回票五大影響

牽動期中選舉 川普關稅遭最高法院打回票五大影響
川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責
川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家
關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」