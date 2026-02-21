我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

最高院判決關稅違法 大法官羅伯茲：IEEPA沒有關稅一詞

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普去年4月2日所謂「解放日」開徵各國關稅，被最高法院判決違法，尤其由首席大法官羅伯茲代表寫下判決書，被視為具有里程碑的歷史意義。（美聯社）
川普去年4月2日所謂「解放日」開徵各國關稅，被最高法院判決違法，尤其由首席大法官羅伯茲代表寫下判決書，被視為具有里程碑的歷史意義。（美聯社）

川普引用IEEPA徵關稅 6:3最高法院否決
川普引用IEEPA徵關稅 6:3最高法院否決

最高法院20日以6票對3票裁定川普總統援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)課徵關稅屬違法，六位大法官在意見書中各自闡述推翻川普政策的理由，主筆首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)指出IEEPA中根本沒有「關稅」一詞；戈薩奇(Neil Gorsuch)則稱，歷史並不支持總統有開徵關稅這種廣泛權力的看法。

華盛頓郵報、國會山莊報(The Hill)報導，最高法院多數派意見由羅伯茲撰寫，嚴厲駁斥川普的做法，寫道：「總統僅憑IEEPA第1702(a)(1)(B)條中相隔16個字的兩個詞—「監管」(regulate)和「進口」(importation)，就聲稱擁有獨立權力可以任何方式、在任何時間徵收任何國家的任何產品之關稅，這兩個詞根本不足以構成如此大的權力。」

羅伯茲指出該法確實列舉了其他各種權力，但其中根本沒有「關稅」一詞。「在這份冗長的權力清單中，並未提及任何關於關稅或進口稅的內容，鑑於國會確實費心列舉了多項重要且具體的權力，這個遺漏格外引人注目。合理推論，如果國會打算賦予徵收關稅這種獨特且重大的權力，必然會明確寫明，正如在其他關稅法規中一貫的做法。」

這一年來，川普揮舞關稅大棒，稱要促使製造業工作回流美國。（美聯社）
這一年來，川普揮舞關稅大棒，稱要促使製造業工作回流美國。（美聯社）

羅伯茲裁定時也援引了2022年最高院建立的「重大問題原則」(Major Questions Doctrine)，該原則指出若政策具重大經濟或政治影響，總統必須取得國會明確授權才能推動。

戈薩奇在協同意見中寫道：「無論人們是以何種方式看待國會立法IEEPA的，它都沒有明確將廣泛關稅權力交付給總統…若歷史可以借鑑，那麼風水輪流轉，總有一天那些對今天的結果感到失望的人，會意識到立法程序是守護自由的堡壘。」

大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)在她的協同意見中表示，IEEPA「最自然的解讀下」並未賦予總統徵收關稅的權力。大法官卡根(Elena Kagan)在與薩多馬友(Sonia Sotomayor)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)三名自由派大法官共同簽署的協同意見中也寫道：「IEEPA的文本及其上下文均未賦予總統單方面徵收關稅的權力。毋庸置疑，沒有法律授權，總統的關稅措施站不住腳。

世報陪您半世紀

關稅 大法官 川普

上一則

關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席

下一則

最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅

延伸閱讀

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責
關稅遭擋 川普嗆大法官不愛國 狠批這兩人「讓家人蒙羞」

關稅遭擋 川普嗆大法官不愛國 狠批這兩人「讓家人蒙羞」
最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚
川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」