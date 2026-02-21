紐時：關稅裁決像最高院「獨立宣言」羅伯茲、川普意見相左最新實例

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
圖為2018年川普（右）在國會與首席大法官羅伯茲（左）打招呼。（路透）
圖為2018年川普（右）在國會與首席大法官羅伯茲（左）打招呼。（路透）

最高法院20日裁定，川普總統2025年援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對全球貿易夥伴開徵對等關稅的手段並不合法，明顯逾越權限。紐約時報分析，這起判例好比最高法院的「獨立宣言」(Declaration of Independence)，也是首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)與川普意見相左的最新實例。

最高法院在2024年為官司纏身的川普提供實質刑事豁免權，川普第二任期多項政策接連挨告，最高法院則發出20項緊急命令幫忙開綠燈，最高法院給予川普的待遇堪稱順遂無比。然而，20日狀況突然改變，羅伯茲代表持多數意見的六名大法官撰寫主要意見書，直接否決川普二度執政以來具有指標意義的關稅政策。

行政部門與司法部門最高領導人看法分歧的衝突因此再添一例，兩人個性截然不同，羅伯茲克制理性，川普則犀利大膽。川普24日將赴國會發表國情咨文(State of the Union)，屆時場面將顯得尷尬，羅伯茲將率領大法官，穿著法官袍坐在川普視線所及的前排位置。

去年3月，川普要求彈劾一名設法暫停遣返200名移民到薩爾瓦多的法官。相隔幾小時後，羅伯茲罕見發表公開聲明說，兩個世紀以來已經確立的原則是，彈劾並非對司法裁決產生不同意見時的適當回應手段。

2018年，川普以「歐巴馬法官」(Obama judge)形容一名對政府避難政策做出不利裁決的法官，當時羅伯茲便曾出面為捍衛聯邦司法的獨立完整發聲，並說用詞是對司法角色的嚴重誤解。羅伯茲說：「我們沒有歐巴馬法官或川普法官，也沒有布希法官或柯林頓法官。」他指出：「我們擁有的是一群卓越且敬業的法官，竭盡所能對出庭民眾給予平等權利。我們所有人都應對獨立的司法體系心存感激。」

川普第一次角逐總統大選期間就曾批評羅伯茲是「徹底的災難」。川普第一次執政時，有關行政部門、獨立機構或川普本人的官司，在最高法院屢屢敗訴，勝訴率僅42%，是羅斯福總統以來最低紀錄。

華盛頓郵報則指最高法院20日的裁決，堪稱對總統權力的里程碑裁定。

川普 大法官 彈劾

