川普關稅敗訴／民主黨開心 期中選舉擬打關稅牌

站在華盛頓特區的司法部大樓前「禁止進入」標誌前，可看見川普總統的巨幅照片幅懸掛在建築側面；最高院20日裁定川普關稅違法。(歐新社)

最高法院在20日推翻了川普 總統開徵全球關稅 的核心依據，重創川普的一項重要議程，同時也為將關稅視為政治敗筆的共和黨 議員開脫；民主黨人則是在慶祝此裁決同時，承諾將在即將到來的期中選舉中，利用這項裁決來針對共和黨。

即將退休的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)就在一周前與川普和共和黨領導人決裂，支持推翻川普對加拿大加收的關稅；貝肯在20日稱讚高院裁決「合情合理」，讓許多關稅失效。

「我們憲法中設立的制衡機制發揮了作用。」貝肯表示，「我感到自己的立場得到了證實。」

同樣支持推翻加拿大關稅的共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)也大讚裁決並表示：「從表面上看，這起案件沒啥爭議，因為憲法是賦予立法部門徵稅權，而非行政部門。任何人為製造的緊急情況都無法推翻這一規定。」

致力幫助民主黨贏得選舉的「眾院多數政治行動委員會」(House Majority PAC)則表示：「最高法院的這項裁決並不能拯救處境岌岌可危的眾院共和黨人。他們曾多次投票支持川普的關稅政策，這些政策全面推高了物價。」

眾院民主黨少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)指出：「最高法院推翻川普有害關稅的裁決，是美國人民的重大勝利，也是這位妄圖稱王者的又一次慘敗。」

國會初選將於3月開始，最終在11月迎來大選；眾院全部席次以及參院三分之一的席次都將面臨改選，共和黨努力保住參眾兩院的控制權。經濟問題已成為選民最關注的議題，民主黨人預計將會試圖將關稅問題與經濟掛鉤，作為他們爭取國會控制權的論點。