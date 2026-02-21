我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

川普關稅敗訴／民主黨開心 期中選舉擬打關稅牌

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
站在華盛頓特區的司法部大樓前「禁止進入」標誌前，可看見川普總統的巨幅照片幅懸掛在建築側面；最高院20日裁定川普關稅違法。(歐新社)
站在華盛頓特區的司法部大樓前「禁止進入」標誌前，可看見川普總統的巨幅照片幅懸掛在建築側面；最高院20日裁定川普關稅違法。(歐新社)

最高法院在20日推翻了川普總統開徵全球關稅的核心依據，重創川普的一項重要議程，同時也為將關稅視為政治敗筆的共和黨議員開脫；民主黨人則是在慶祝此裁決同時，承諾將在即將到來的期中選舉中，利用這項裁決來針對共和黨。

即將退休的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)就在一周前與川普和共和黨領導人決裂，支持推翻川普對加拿大加收的關稅；貝肯在20日稱讚高院裁決「合情合理」，讓許多關稅失效。

「我們憲法中設立的制衡機制發揮了作用。」貝肯表示，「我感到自己的立場得到了證實。」

同樣支持推翻加拿大關稅的共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)也大讚裁決並表示：「從表面上看，這起案件沒啥爭議，因為憲法是賦予立法部門徵稅權，而非行政部門。任何人為製造的緊急情況都無法推翻這一規定。」

致力幫助民主黨贏得選舉的「眾院多數政治行動委員會」(House Majority PAC)則表示：「最高法院的這項裁決並不能拯救處境岌岌可危的眾院共和黨人。他們曾多次投票支持川普的關稅政策，這些政策全面推高了物價。」

眾院民主黨少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)指出：「最高法院推翻川普有害關稅的裁決，是美國人民的重大勝利，也是這位妄圖稱王者的又一次慘敗。」

國會初選將於3月開始，最終在11月迎來大選；眾院全部席次以及參院三分之一的席次都將面臨改選，共和黨努力保住參眾兩院的控制權。經濟問題已成為選民最關注的議題，民主黨人預計將會試圖將關稅問題與經濟掛鉤，作為他們爭取國會控制權的論點。

世報陪您半世紀

關稅 共和黨 川普

上一則

川普關稅敗訴／貝森特：還有籌碼 詹樂霞：法治經濟勝利

下一則

川普關稅真有效嗎？美國對進口依賴未減少 貿易逆差還創新高

延伸閱讀

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責
川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家
關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」
最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」