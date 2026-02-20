最高院拍板川普關稅違法 高額1750億元退稅之爭開打

川普今天下午在白宮記者會上猛烈抨擊最高法院裁決，並談到退款問題時表示：「這件事可能要打兩年官司……我們最後可能要打上5年。」(歐新社)

最高法院今天拍板，川普 在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅 。媒體CNBC估計，判決可能牽涉高達1750億美元的企業退稅 ，相關程序不明且恐怕「一團糟」。

川普總統自上任以來，關稅一直是核心政策之一。進口商也為此投入數十億美元，購買美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection， CBP）要求的保證金與抵押品，以確保能支付貿易關稅。

CNBC報導指出，企業接下來不僅將爭取數十億美元的關稅退款，也希望取回凍結在海關保證金與抵押品中的資金。關稅除了增加進口稅負，也推高產品成本，迫使進口商提高依法必須持有的海關保證金金額。

國際貿易專家表示，由於部分產品關稅上調10%至25%甚至更高，進口商面臨的保證金金額從法定最低5萬美元，到高達4.5億美元不等。

如今判決出爐，CNBC指出，美國進口商在試圖追回這筆龐大關稅成本時，將面臨重重障礙。大小企業理論上都可能符合退稅資格，總額或達數千億美元，但貿易律師示警，退稅可能遭拒或延後，具體情況將取決於法院裁定，以及CBP如何執行退款程序。

報導也提到，美國關稅收入近期創下新高，今年1月單月收入達300億美元，今年迄今累計1240億美元，較2025年同期成長304%。

雖然外界估算退稅金額可能高達1750億美元，但最高法院的裁決並未說明，已按較高稅率繳納的關稅是否必須退還。

大法官憂退稅流程一團糟

大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在不同意見書中指出，判決缺乏退稅指引，並提到在口頭辯論期間，有人形容退稅流程恐怕會「一團糟」。他表示，這項裁決未必會大幅限縮總統未來的關稅權力，但短期內將帶來嚴重的實際影響，其中之一就是退稅問題，可能對美國財政部造成重大衝擊。

川普1月12日曾在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱：「我們需要很多年才能弄清楚究竟涉及多少金額，甚至要弄清楚由誰、何時、何地支付。」

他並表示，「那將是一團糟，我們國家幾乎不可能付得起。」

川普今天下午在白宮記者會上猛烈抨擊最高法院裁決，並談到退款問題時表示：「這件事可能要打兩年官司……我們最後可能要打上5年。」

川普同時宣布，將依據1974年貿易法第122條簽署行政命令，對全球商品加徵10%關稅，「這還不包括目前已徵收的正常關稅。我們也將啟動多項301條款及其他調查，以保護美國免受其他國家與企業的不公平貿易行為。」

CNBC指出，美國進口商在試圖追回這筆龐大關稅成本時，將面臨重重障礙。圖為美加邊境貨車行駛途中。(路透)

民主黨要求公布詳細補償計畫

國會方面，這項裁決為共和黨內對關稅政策抱持疑慮的議員注入強心針。美媒形容，此判決為認為關稅是政治敗筆的共和黨人提供了一條「令人欣慰的退路」。

共和黨參院大老麥康奈（Mitch McConnell）發表聲明表示，大法官們「重申了幾個世紀以來屬於國會的權力」。他指出，若行政部門希望制定影響美國生產商與消費者的貿易政策，應依憲法第一條規定說服國會，而非繞過立法程序。

未來，國會也可能就是否應由企業或消費者獲得退款展開辯論。

民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）已發聲明表示：「最高法院已裁定這些破壞性的關稅無效，但消費者與許多小企業卻沒有合法途徑追回已支付的款項。」

她批評，大型企業擁有強大的律師與遊說資源，可以提起訴訟要求退款，「然後把錢據為己有」。

民主黨參議員肯特威爾（Maria Cantwell）則致函財政部，要求提供詳細訊息，以補償繳納非法關稅的企業。

她在信中寫道，許多美國企業，尤其是中小企業，都難以支付這些非法關稅，對一些企業而言，財務壓力已使其瀕臨破產。財政部必須迅速、透明地實施一項程序，以彌補這些非法關稅造成的經濟損失。

▼收聽一洲焦點Podcast：