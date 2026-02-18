我的頻道

快訊

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

印度大學把中國機器狗說成自研 AI峰會攤位遭斷電清場

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

編譯周辰陽／即時報導
白宮國家經濟委員會主任哈塞特18日接受媒體訪問。(路透)
白宮國家經濟委員會主任哈塞特18日接受媒體訪問。(路透)

美國紐約聯邦準備銀行與哥倫比亞大學經濟學家日前發布研究指出，如同多位經濟學家先前預測，截至2025年11月，總統川普關稅措施帶來的經濟負擔，高達90%落在美國企業與消費者身上。對此，白宮國家經濟委員會主任哈塞特18日受訪時抨擊，紐約聯準銀行相關研究人員「應該受到懲處」。

Politico與國會山報報導，這篇論文由紐約聯準銀行3名研究人員與哥倫比亞大學一名經濟學教授合著，其中一人為紐約聯準銀行勞動與產品市場主管。哈塞特接受CNBC訪問時，將這篇論文形容為「一篇丟臉之作」，更稱之為「我在整個聯邦準備體系史上見過最糟的一篇論文」。他並補充說，與這篇論文有關的人「想必應該受到紀律處分」。

哈塞特進一步指責，相關研究人員得出的結論「製造了大量高度黨派化的新聞報導」，其分析方法「甚至連經濟學一年級課程都不會接受」。他強調，不僅物價已經下降，通膨也隨時間推移而走低，今年上半年進口價格大幅下滑，之後趨於持平；同時，去年經通膨調整後的薪資平均增加約1400美元，意味著消費者因關稅而「過得更好」。

他表示，該研究存在偏誤，只關注川普關稅政策對物價的推升效果，卻忽略其對提振美國製造業的作用，並強調「如果紐約聯準銀行的這項分析是正確的，消費者不可能因關稅而變得更好過」。

Politico指出，其他具公信力的機構也得出與紐約聯準銀行類似的結論，包括哈佛商學院、耶魯大學的預算實驗室（Budget Lab）、德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy），以及美國國會預算處（CBO）。對於哈塞特的相關指控，紐約聯準會拒絕發表評論。

