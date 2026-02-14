我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

物價漲引民怨 金融時報：川普擬縮減鋼鋁產品部分關稅

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普對進口鋼鋁課徵50%高關稅，連帶拉高像是烤盤的民生用品價格，傳川普總統考慮下調鋼鋁關稅。（路透）
川普對進口鋼鋁課徵50%高關稅，連帶拉高像是烤盤的民生用品價格，傳川普總統考慮下調鋼鋁關稅。（路透）

英國金融時報報導，川普總統計畫縮減對鋼鐵及鋁製品的部分關稅，以因應生活成本危機帶來的壓力，這場危機已導致他的支持率下滑，而距離美國11月期中選舉僅剩幾個月。

金融時報（Financial Times）指出，川普（Donald Trump）去年夏天對進口鋼鋁課徵最高達50%的關稅，並將課稅範圍擴及許多鋼鋁製品，例如洗碗機和烤箱。

不過根據三名知情人士，川普政府現正審查受鋼鋁關稅影響的產品清單，計畫給予部分品項豁免、停止擴大課稅清單，並轉而對特定商品展開更具針對性的國家安全調查。

這些知情人士透露，美國商務部及美國貿易代表署（USTR）的貿易官員認為，這些關稅促使烤盤、食品罐和飲料罐等商品漲價，對消費者造成傷害。

川普的關稅攻勢使美國關稅水準攀升至第二次世界大戰戰前以來最高峰，不過隨著選民對美國生活成本危機的不滿日益加劇，川普已多次撤回部分最嚴格的關稅措施。

皮尤研究中心（Pew Research Center）本月發布的民調顯示，逾7成美國成年人認為當前經濟狀況「普通」或「不佳」，約52%美國人認為川普的經濟政策導致情況惡化。

美國商務部、美國貿易代表署及白宮均拒絕置評。

世報陪您半世紀

關稅 川普 商務部

上一則

撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫

下一則

「喜歡那段虐待影片」名列艾普斯坦檔案 阿聯企業家、高盛法務長辭職

延伸閱讀

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果

不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果
川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據

川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據
核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返