物價漲引民怨 金融時報：川普擬縮減鋼鋁產品部分關稅

川普對進口鋼鋁課徵50%高關稅，連帶拉高像是烤盤的民生用品價格，傳川普總統考慮下調鋼鋁關稅。（路透）

英國金融時報報導，川普 總統計畫縮減對鋼鐵及鋁製品的部分關稅 ，以因應生活成本危機帶來的壓力，這場危機已導致他的支持率下滑，而距離美國11月期中選舉僅剩幾個月。

金融時報（Financial Times）指出，川普（Donald Trump）去年夏天對進口鋼鋁課徵最高達50%的關稅，並將課稅範圍擴及許多鋼鋁製品，例如洗碗機和烤箱。

不過根據三名知情人士，川普政府現正審查受鋼鋁關稅影響的產品清單，計畫給予部分品項豁免、停止擴大課稅清單，並轉而對特定商品展開更具針對性的國家安全調查。

這些知情人士透露，美國商務部 及美國貿易代表署（USTR）的貿易官員認為，這些關稅促使烤盤、食品罐和飲料罐等商品漲價，對消費者造成傷害。

川普的關稅攻勢使美國關稅水準攀升至第二次世界大戰戰前以來最高峰，不過隨著選民對美國生活成本危機的不滿日益加劇，川普已多次撤回部分最嚴格的關稅措施。

皮尤研究中心（Pew Research Center）本月發布的民調顯示，逾7成美國成年人認為當前經濟狀況「普通」或「不佳」，約52%美國人認為川普的經濟政策導致情況惡化。

美國商務部、美國貿易代表署及白宮均拒絕置評。