美台簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

美台簽署對等貿易協定，美規小客車輸台將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，確保軍工韌性。圖為福特汽車芝加哥組裝廠。(路透)

美台簽署對等貿易協定（ART），備受關注的美規車方面，行政院指出，未來美規小客車將降至零關稅 ，但保留中小貨車維持一定關稅，確保軍工韌性，並在協定生效6個月內，建立美規車後市場稽核監督管理體系。

行政院指出，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美東時間2月12日於美方達成共識，共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢 （TECRO）、美國在台協會（AIT ）華盛頓總部執行理事藍鶯完成簽署。

針對關注美製車零關稅議題，行政院指出，民眾關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。

另針對美規車數量限制，行政院提到，符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消進口數量限制，但台灣仍會確保美規車合規進口，保障消費者權益，未來美規車輛進口，仍須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準的文件，向台灣交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、汙染、噪音等3張合格證明文件，經台灣審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。

行政院說，台灣將建立美規車後市場稽核監督管理體系，針對車輛安全法規符合性及檢測認證對接等事項，須於協定生效6個月內完成。