我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

帝國大廈馬年櫥窗揭幕 金、紅駿馬奔騰

白宮態度放軟…修改美印貿易協議措辭 印度農民反更混亂

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮修改美國與印度貿易協議的措辭，看起來對印度農產品的立場有所退讓，但卻使印度農民更為混亂。 （美聯社）
白宮修改美國與印度貿易協議的措辭，看起來對印度農產品的立場有所退讓，但卻使印度農民更為混亂。 （美聯社）

白宮已修改美國–印度貿易協議中有關農產品的措辭，稍微放軟強硬立場，但反而使原先就質疑這項協議的印度農業團體更為混亂。

彭博資訊報導，白宮9日發布的早期版本曾指出，印度將對各類美國食品與農產品「取消或降低關稅」，其中包含部分豆類。但最新上線的更新版已不再提到豆類作物。扁豆與鷹嘴豆等豆類是印度的主食之一。

另外，白宮在文件修訂後改稱，印度「打算」採購價值5,000億美元的美國商品，包括能源、資訊與通訊科技、煤炭，並刪除了對農產品的提及，原版本為印度「已承諾」進行含農產品在內的上述採購。

根據聯合國數據，印度是全球最大豆類消費國，占全球需求逾四分之一。印度農民團體早已對協議內容不夠明確，以及向美國農民提供哪些讓步表示擔憂。印度農民組織聯盟Samyukt Kisan Morcha已矢言於12日發起全國抗議，反對這項貿易協議。

更新後的事實說明文件，也刪除了印度將取消數位服務稅的說法，如今僅表示這個亞洲國家「致力於就一套完善的雙邊數位貿易規則展開談判」。白宮同時刪除了「禁止對跨境數位傳輸課徵關稅的規則」相關表述。

印度 白宮 貿易協議

上一則

川普續施壓加拿大 美未獲跨境大橋一半權益前拒通行

下一則

經濟學人：這2國從川普手上拗到最佳協議 台灣2500億投資恐難兌現

延伸閱讀

台積免關稅配額晶片 將分配給美國企業使用

台積免關稅配額晶片 將分配給美國企業使用
白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國
ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數
川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅

川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25

超人氣

更多 >
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返
密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯