川普對韓關稅大棒將落下 南韓朝野急組特別委員會補進度

南韓朝野國會黨團4日同意成立特別委員會，處理落實南韓對美國投資承諾的《對美投資特別法案》。圖為2025年12月24日的南韓國會。(歐新社)

川普總統1月底在「真實社群」發文表示，以南韓 國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅 自15%調回至25%。相關措施據報目前僅待跨部會協調完成，隨後就會刊登於《聯邦公報》生效。南韓朝野國會黨團4日已同意成立一個特別委員會，處理落實南韓對美國投資承諾的《對美投資特別法案》。

韓聯社與南韓新聞頻道YTN報導，《對美投資特別法案》是依據《韓美戰略投資諒解備忘錄》於2025年11月由共同民主黨 提出，內容包括設立對美投資基金等相關規定，目的是落實首爾依據兩國去年達成的貿易協議，對美國所作出的投資承諾。但該法案連第一關、即財政經濟企劃委員會的討論都尚未進行，已停滯3個月。

主要在野黨國民力量黨的財政經濟企劃委員會委員長林利子，對外界將程序延宕歸因於「在野黨扯後腿」的說法劃清界線，並表示現在是朝野坐下來集思廣益的時候；雙方黨團領袖隨後就成立處理《對美投資特別法》的特別委員會達成協議。

執政的共同民主黨國會黨鞭韓秉道與國民力量黨黨鞭宋彥錫會晤後受訪表示，兩黨已就特別委員會的組成方式達成協議。該特別委員會將由16名成員組成，按政黨分配，其中8名來自共同民主黨、7名來自國民力量黨，另有1名不屬於兩大黨的成員，主席將由一名國民力量黨成員擔任。

這個特別委員會運作任期為30天，並賦予立法權限。國民力量黨也對「批准同意」不再堅持，態度上退讓一步，共同民主黨則收回原本強推相關爭議法案的打算，雙方計畫在9日舉行的國會全體會議上，表決通過成立該特別委員會的決議案。YTN指出，外界對朝野跨黨派合作的背景解讀，在於美國關稅再度調升已進入倒數階段的危機意識。