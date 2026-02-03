我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

紐約生存手冊／酷寒駕車外出 應做簡易檢護

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）2020年2月在印度新德里會晤總理莫迪（右）。（美聯社）
美國總統川普（左）2020年2月在印度新德里會晤總理莫迪（右）。（美聯社）

紐約時報3日報導，美國和印度領袖的社媒貼文2日喊停兩國經濟戰，但除了新的18%稅率，美國總統川普貼文所述協議的其他方面仍有大量疑問，例如川普稱協議將即刻生效，但未對此詳述；川普稱印度同意購買逾5000億美元美國商品，印方未立即回應。

紐時說，印度與歐盟上周完成一項歷時多年的大規模貿易協議談判，這或許促使川普解決他與莫迪的分歧，也或許也沒有。印歐官員正深入磋商雙方新貿易夥伴關係的細節，但目前為止，美印領袖主要達成的是社媒上的休戰。

川普率先在真實社群分享美印協議消息，表示美方會將印度輸美商品對等關稅從25%降至18%，還說印度將著手使對美國的關稅和非關稅壁壘降到「零」。莫迪其後發文證實已與川普對話，稱讚川普是和平締造者，該協議為雙方開啟龐大機會。

幾位專家懷疑印度能否像川普所暗示的消除所有美國商品進口障礙。舉個爭議性的例子：美國乳製品是食用非素食飼料的乳牛生產，這不僅會引發印度消費者抗議，還將衝擊7000萬名以生產乳製品為業的印度人。類似的限制預計將阻礙多數美國農產品輸印。

川普還稱印度同意停止購買俄國石油，並大幅增加進口美國石油，或可能大增委內瑞拉石油進口。但印度很難與俄國及其產品畫清界線，莫迪的貼文也未透露這種跡象。

自從川普制裁與俄國兩大石油巨頭俄羅斯石油（Rosneft）和路克石油貿易的公司，印度就減少進口俄國原油。分析公司Kpler指出，印度1月俄油進口量降至每天110萬桶，是2022年11月以來最低。

川普是否會認為這已足夠，有待觀察。印度去年11月每天購買180萬桶石油時，川普就曾說。「印度大致上已停止購買俄國石油」。

印度進口美國原油量持續增加，但還不到從俄國進口量的四分之一。川普或許部分為了這個原因，在貼文表明印度承諾購買的逾5000億美元美國商品包括能源商品。

遊說團體「美印戰略夥伴關係論壇」高級顧問、美國前助理貿易代表林斯科特說，在10年內承諾花費5000億美元是可行且有意義，但要一次性或一年內花5000億美元，將是不切實際。

印度 川普 石油

上一則

反制中國 美推資金120億「金庫計畫」儲備關鍵礦產

延伸閱讀

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%
紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元
崔佛諾亞開酸扯淫魔 川普發文痛批怒喊告

崔佛諾亞開酸扯淫魔 川普發文痛批怒喊告
川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬

川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元