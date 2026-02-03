喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

美國總統川普（左）2020年2月在印度新德里會晤總理莫迪（右）。（美聯社）

紐約時報3日報導，美國和印度 領袖的社媒貼文2日喊停兩國經濟戰，但除了新的18%稅率，美國總統川普 貼文所述協議的其他方面仍有大量疑問，例如川普稱協議將即刻生效，但未對此詳述；川普稱印度同意購買逾5000億美元美國商品，印方未立即回應。

紐時說，印度與歐盟上周完成一項歷時多年的大規模貿易協議談判，這或許促使川普解決他與莫迪的分歧，也或許也沒有。印歐官員正深入磋商雙方新貿易夥伴關係的細節，但目前為止，美印領袖主要達成的是社媒上的休戰。

川普率先在真實社群分享美印協議消息，表示美方會將印度輸美商品對等關稅從25%降至18%，還說印度將著手使對美國的關稅和非關稅壁壘降到「零」。莫迪其後發文證實已與川普對話，稱讚川普是和平締造者，該協議為雙方開啟龐大機會。

幾位專家懷疑印度能否像川普所暗示的消除所有美國商品進口障礙。舉個爭議性的例子：美國乳製品是食用非素食飼料的乳牛生產，這不僅會引發印度消費者抗議，還將衝擊7000萬名以生產乳製品為業的印度人。類似的限制預計將阻礙多數美國農產品輸印。

川普還稱印度同意停止購買俄國石油 ，並大幅增加進口美國石油，或可能大增委內瑞拉石油進口。但印度很難與俄國及其產品畫清界線，莫迪的貼文也未透露這種跡象。

自從川普制裁與俄國兩大石油巨頭俄羅斯石油（Rosneft）和路克石油貿易的公司，印度就減少進口俄國原油。分析公司Kpler指出，印度1月俄油進口量降至每天110萬桶，是2022年11月以來最低。

川普是否會認為這已足夠，有待觀察。印度去年11月每天購買180萬桶石油時，川普就曾說。「印度大致上已停止購買俄國石油」。

印度進口美國原油量持續增加，但還不到從俄國進口量的四分之一。川普或許部分為了這個原因，在貼文表明印度承諾購買的逾5000億美元美國商品包括能源商品。

遊說團體「美印戰略夥伴關係論壇」高級顧問、美國前助理貿易代表林斯科特說，在10年內承諾花費5000億美元是可行且有意義，但要一次性或一年內花5000億美元，將是不切實際。