川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

川普 總統26日在真實社群宣布，由於南韓 國會遲未通過美韓貿易協議並完成立法程序，將部分關稅 項目稅率從15%調高至25%。儘管川普27日表示，將與南韓商討「一些結果」，但專家認為，此舉可能是一種談判戰術，旨在向南韓爭取更多讓步，也引發外界質疑華府是否會履行雙邊貿易協議中的承諾。

美國韓國經濟研究所（Korea Economic Institute of America）經濟政策分析師拉馬奇（Tom Ramage）透過電子郵件接受韓聯社訪問時表示：「如同總統過往宣布政策的情況，這可能是一種談判手法，目的是把南韓拉回談判桌，促使其提出額外讓步。」

他補充指出：「即便如此，這些威脅仍須嚴肅看待，南韓政府應透過外交管道釐清川普政府真正希望從中獲得什麼，並在此基礎上尋求某種形式的共識。」

前美國駐南韓代理大使芮普森（Rob Rapson）則強調，南韓總統李在明政府有必要善用其「務實」的外交政策取向，並以「冷靜」的方式回應川普的關稅威脅。

芮普森表示：「儘管川普這項突如其來的舉動，對同盟關係而言顯得戲劇性且令人不安，但對南韓而言，務實的回應應是與川普及其團隊保持冷靜、沉著的接觸，以說服對方相信，這項『交易』仍在正軌之上，且貫徹到底符合雙方利益，而關稅脅迫並不恰當。」

韓聯社指出，南韓承諾加強國防開支，美國國防部次長柯伯吉日前訪問首爾時，還稱讚韓方是「模範盟友」，但川普突如其來的關稅公告，卻為原本看似正向、且逐漸累積動能的同盟合作氛圍潑了冷水。芮普森說：「好吧，柯伯吉在首爾吹捧的『模範盟友』，看來也不過如此，一位反覆無常的總統再次以關稅威脅出手。」

哈德遜研究所亞太安全主席克羅寧（Patrick Cronin）指出，「野蠻的交易主義」（brutal transactionalism）已成為川普外交政策的運作常態。他說：「華府正極大化自身籌碼，為國內產業爭取更有利的協議，並在對外關係中要求更多負擔分擔；但極大化的談判策略自有代價，我們已看到，就連親密盟友也開始採取避險行動。」

克羅寧補充說，「無情的施壓會將合作夥伴推向其他中等強國，在某些情況下甚至推向中國，盟友不會被迫在兩者之間做出非此即彼的選擇。」他並指出，在川普的交易式作法下，好消息是「一切仍有談判空間」。

他說：「交易式政治是一把雙刃劍，一方面製造摩擦，另一方面也為促成協議創造空間。李在明總統已展現出能把艱難談判轉化為持久協議的能力；首爾之所以被視為模範盟友，是因為它將戰略結盟與具體而嚴肅的貿易及投資承諾結合在一起。」

專家認為，促使川普宣布調升關稅計畫的潛在因素不只一項，包括華府對南韓調查美國上市公司酷澎（Coupang Inc.）的疑慮、南韓推動監管網路平台公司的動向，以及韓元疲軟可能影響首爾履行對美投資承諾。他們也指出，首爾有必要「冷靜」回應川普的關稅公告，以確保得來不易的貿易協議維持在正軌上，並建議未來與美國談判時不宜操之過急，因為全球正等待最高法院就川普對等關稅的合法性作出裁決。

韓聯社指出，韓美貿易協議在歷經數月艱苦談判後，原本為兩國經濟關係帶來一定程度的確定性。觀察家一致認為，川普的調高關稅公告若付諸實施，可能為雙邊關係注入新的不確定性。拉馬奇則指出：「在一項已經達成的協議之後再發出美國關稅威脅，無疑會引發外界質疑，美國是否履行其條款承諾。」