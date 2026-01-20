我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

美最高法院今可能宣判對等關稅 川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普19日在佛州準備登機空軍一號。（路透）
美國總統川普19日在佛州準備登機空軍一號。（路透）

美國最高法院排定美東時間20日上午宣讀已審結案件，可能宣判對等關稅法源爭議案。專家指出，若最高法院推翻下級法院裁定，判定美國總統可依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課關稅，等於把IEEPA的「規範」權利解釋得更寬，未來白宮不僅更容易動用關稅，也可能把各類稅負視為可用來達成政策目的的工具，行政部門權力版圖將因此擴張。

美國總統川普去年4月2日宣布對超過150個國家課徵關稅，遭美國部分商家與州告上法院。案件在下級法院被判「援引IEEPA不具正當性」，全案進入最高法院備受矚目。最高法院可能在台灣時間20日深夜宣判。

美國財星雜誌8日報導，若最高法院推翻下級法院判決，宣告川普政府勝訴，這可能等於讓總統在課稅上能像這次對等關稅一樣，握有同樣大的裁量權，且適用範圍很廣；同時對行政部門權力造成長期且廣泛的影響。

杜克大學國際法教授邁爾（Timothy Meyer）指出，本案核心IEEPA不僅適用於進口，它還授權總統去規範進口、出口、銷售、使用、持有以及其他許多活動，「如果政府僅憑對這部法律的這種解釋就勝訴，總統將有權課稅、加徵銷售稅，還可以加徵房產稅」。

邁爾解釋，因為爭議焦點在於「總統是否有權規範進口」，而政府主張「規範」包含「用關稅去影響行為的權利」；照這個邏輯，總統也可用「各種稅」來達成規範目的。

「如果總統能靠一部未提及『稅』的法律來課稅，」邁爾說，「我們真的就進入一種局面是：在文字寬泛的法規支撐下，總統幾乎不會認為自己有哪些事做不得」。

關稅 川普 白宮

上一則

彭博：川普與歐洲鬧翻 有助中國提振出口

下一則

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

延伸閱讀

川普大陣仗重返達沃斯論壇 美國政策成焦點

川普大陣仗重返達沃斯論壇 美國政策成焦點
致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平
川普曝光馬克宏私訊 還批英國愚蠢又軟弱

川普曝光馬克宏私訊 還批英國愚蠢又軟弱
川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫著「2026成為美國領土」

川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫著「2026成為美國領土」

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵