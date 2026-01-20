美最高法院今可能宣判對等關稅 川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

美國總統川普19日在佛州準備登機空軍一號。（路透）

美國最高法院排定美東時間20日上午宣讀已審結案件，可能宣判對等關稅 法源爭議案。專家指出，若最高法院推翻下級法院裁定，判定美國總統可依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課關稅，等於把IEEPA的「規範」權利解釋得更寬，未來白宮 不僅更容易動用關稅，也可能把各類稅負視為可用來達成政策目的的工具，行政部門權力版圖將因此擴張。

美國總統川普 去年4月2日宣布對超過150個國家課徵關稅，遭美國部分商家與州告上法院。案件在下級法院被判「援引IEEPA不具正當性」，全案進入最高法院備受矚目。最高法院可能在台灣時間20日深夜宣判。

美國財星雜誌8日報導，若最高法院推翻下級法院判決，宣告川普政府勝訴，這可能等於讓總統在課稅上能像這次對等關稅一樣，握有同樣大的裁量權，且適用範圍很廣；同時對行政部門權力造成長期且廣泛的影響。

杜克大學國際法教授邁爾（Timothy Meyer）指出，本案核心IEEPA不僅適用於進口，它還授權總統去規範進口、出口、銷售、使用、持有以及其他許多活動，「如果政府僅憑對這部法律的這種解釋就勝訴，總統將有權課稅、加徵銷售稅，還可以加徵房產稅」。

邁爾解釋，因為爭議焦點在於「總統是否有權規範進口」，而政府主張「規範」包含「用關稅去影響行為的權利」；照這個邏輯，總統也可用「各種稅」來達成規範目的。

「如果總統能靠一部未提及『稅』的法律來課稅，」邁爾說，「我們真的就進入一種局面是：在文字寬泛的法規支撐下，總統幾乎不會認為自己有哪些事做不得」。