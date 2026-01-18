避美晶片關稅威脅 南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
南韓總統府辦公室18日發布聲明，將引用不遜於他國待遇的條款，努力減少對韓企的衝擊。（美聯社）
台灣大舉投資美國，取得晶片關稅豁免後，南韓政府急忙安撫本土晶片製造商的憂慮，指出華府承諾要給韓企「不遜於」其他國家的待遇。韓方誓言要確保三星電子和SK海力士，在美國市場對上台積電時，不會處於劣勢。

南韓總統府辦公室18日發布聲明，將引用韓美共同事實清單中，不遜於他國待遇的條款，努力減少對韓企的衝擊。聲明寫道：「基於這個原則，韓方計劃徹底分析近來的美台協議，與產業人士密切溝通，且和美國政府磋商。聲明顯示，首爾當局決心確保南韓享有與台灣相同的待遇；台灣是南韓在全球晶片市場的主要對手。

南韓與美國去年敲定貿易協定，許多南韓商品關稅降至15%，但半導體關稅懸而未決，不過南韓取得美國承諾，待遇不會遜於台灣等。

美國商務部長盧特尼克16日對全球晶片製造商，發出直接了當的最後通牒，直言「所有記憶體製造商有兩個選項：他們可以付100%關稅、或是在美國生產」，這讓同等待遇條款更顯迫切。

儘管盧特尼特未點名特定國家，但首爾方面幾乎無人懷疑美國的目標。華府態度日益具有侵略性，韓企雖已承諾在美大規模投資，現在可能面臨進一步加碼的策略決定。三星正在美國德州泰勒市興建370億美元的晶圓代工廠，SK海力士也將在印第安納州投資38.7億美元，建造晶片封裝廠。

首爾當局正仔細檢閱美台晶片協議，作為可能的基準。依據協議，台積電承諾在美國投資2,500億美元，換取晶片輸美的關稅豁免，台積電美國廠興建時，免稅晶片最多為美國廠預期產量的2.5倍；美國廠投產後，免稅晶片最多為該廠產量的1.5倍。

對南韓公司而言，這些數字相當驚人，類似條件是否適用於三星或SK海力士仍不清楚，但韓國官員說準備進行高風險談判。

美國總統川普上周簽署命令，對部分從美國轉運的高效能晶片加徵25%關稅，也進一步引發憂慮。這個措施援引貿易擴張法第232條，鎖定輝達H200和超微MI325X等先進晶片，南韓記憶體似乎並未包含在內，但首爾當局未感到安心。

南韓貿易部長呂翰九結束華府行程後，表示目前對韓企看來影響有限，但不排除會有第二波措施，不能太早放心。作為回應，政府與三星和SK海力士召開了緊急磋商。業界也呼籲官民更緊密合作，避免南韓的首要出口產業遭受衝擊。

