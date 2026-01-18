川普威脅加徵關稅 歐洲議會擱置與美關稅協議 揚言報復

川普總統(右)2025年7月27日與歐盟執行委員會主席范德賴恩(左)會面。(路透)

川普 總統為奪取格陵蘭島宣布對8個歐洲國家加徵新關稅 後，歐洲議會(European Parliament)隨即明確表示，不會批准川普和歐盟 執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)去年7月簽署的歐美貿易協定。美國與歐盟貿易休戰前景，蒙上陰影。

歐洲議會預計在21日舉行會議，確認擱置這項具有重大意義的跨大西洋貿易協定。根據該協定，美國對歐盟進口商品徵收15%關稅，換取歐盟不對美國出口商品徵收關稅。

瑞典籍歐洲議會議員卡森布蘿(Karin Karlsbro)17日向新聞網站POLITICO表示，歐盟與美國貿易協定無法獲得議員足夠支持。

由於川普近來強硬要求丹麥將格陵蘭島移交美國，歐洲議會議員們14日才剛決定，準備在26日針對是否凍結此協議進行表決。當時，歐洲議會最大黨歐洲人民黨(European People's Party，EPP)議員佐夫科(Željana Zovko)還曾表示，歐盟與華府的協議「不會被延後」。

但川普17日宣布對歐洲8國加徵10%關稅後，EPP主席韋柏 (Manfred Weber)隨即發表聲明表示，不會投票支持該協議。韋伯寫道：「歐洲人民黨支持歐盟與美國的貿易協定，但有鑑於川普對格陵蘭島的威脅，現階段不可能批准該協定。對美國商品徵收零關稅的政策，必須暫停。」

歐洲人民黨之前對於戰略性暫停執行歐美貿易協定，一直抱持懷疑態度。如今情勢丕變。

卡森布蘿表示，「我認為歐洲議會21日的決議，不可能批准這項關稅協議。不僅如此，歐盟必須做好準備，因應川普總統的關稅攻擊。」她並指出， 「若脅迫持續下去，我們不能排除採取報復性關稅或動用『火箭筒』(bazooka)。」

歐盟所謂貿易的「火箭筒」，即「反脅迫機制」(Anti-Coercion Instrument)，旨在提供系列懲罰性措施，用於打擊試圖威脅歐盟的貿易競爭對手；其中包括限制投資和參與公共採購計畫，以及限制智慧財產權保護等等。是否啟動該機制，將由歐盟執行委員會決定，需獲得多數成員國支持。