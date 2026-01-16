我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷當心「耳中風」 突發性聽力損失72小時是關鍵

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普16日在佛州海湖莊園參加「川普總統大道」命名典禮。(美聯社)
川普16日在佛州海湖莊園參加「川普總統大道」命名典禮。(美聯社)

最高法院預計將於20日發布下一波裁決，目前仍有幾項重大案件尚未出爐，其中包括川普總統實施的大規模全球關稅之合法性。白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）16日表示，若法院裁定所謂「解放日」關稅違法，川普已有「備用計畫」，將一律徵收10%的關稅。

路透報導，最高法院16日在網站宣布，大法官20日例行開庭時，可能針對已完成口頭辯論的案件發布裁決，但法院不會提前說明哪些案件將列入本次裁定名單。

富比世報導，哈塞特接受福斯財經新聞訪問時表示，若法院裁定相關關稅無效，白宮已有一套「非常可靠的備案」。他表示，川普將立即啟動10%的關稅措施，以「彌補」因依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅遭推翻而留下的「大部分缺口」。

根據報導，這項10%的關稅稅率，很可能是依據1974年《貿易法》第122條徵收；該條款授權總統為因應貿易失衡，得在最長150天內，課徵最高15%的關稅。

哈塞特還表示，川普政府也將依循其他法律途徑，徵收更具長期效力的關稅，相關法規允許對特定行業或國家加徵關稅，但執行程序較為耗時，因此10%的關稅將作為過渡期間的權宜之計。

他說，儘管大法官們在之前的口頭辯論期間，對川普大規模徵收關稅表示懷疑，但政府「非常有信心」最高法院「將會支持我們」。

關稅 川普 白宮

上一則

川普任內半導體產能4成移美？美專家：不可能的任務

延伸閱讀

川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅

川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅
伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入

伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入
馬查多轉送和平獎章給川普 學者批不尊重諾貝爾獎

馬查多轉送和平獎章給川普 學者批不尊重諾貝爾獎
MAGA似改毛澤東路線…企業承諾增投資 能取悅川普多久？

MAGA似改毛澤東路線…企業承諾增投資 能取悅川普多久？

熱門新聞

華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減